Romanya’nın ünlü spor adamı Gheorghe Hagi, çalıştırdığı Viitorul takımındaki oyuncularına maçlardan önce baklava ikram ettiğini söyledi.

Gazeta Sporturilor’a konuşan Hagi, bu alışkanlığı Galatasaray’da top koşturduğu günlerde kazandığını anlattı.

“Galatasaray’da baklava bizim dopingimizdi. Viitorul’da aynı uygulamayı başlattım.’’ diyen ünlü hoca, en çok tercih ettiği baklavanın kaliteli bir yiyecek olduğuna vurgu yaptı.

Galatasaray’ın efsane oyuncusu Hagi, verdiği mülakatta, futbolcunun iki temel ihtiyacını dinlenme ve beslenme olarak açıklayarak, “Baklava sporcular için çok güzel bir yiyecek. Futbolcular, sadece antrenmanla güçlenmezler. İyi dinlenmeli, iyi uyumalı ve kaliteli şeyler yemeli ki tam kapasiteyle futbol oynayabilsin.” ifadelerini kullandı.