Her yıl Köstence’de düzenlenen geleneksel Tatar Güreşleri Müsabakaları (Küreş -2017) Hasanca’da (Valu lui Traian) düzenlenen açılış töreniyle başladı. Üç kategoride düzenlenen müsabakaları binin üzerinde davetli izledi.

Müzik, folklor gösterileri ile renklenen güreş müsabakaları üç bölüm halinde yapıldı. Birinci kategoride 18-21 yaş, ikinci kategoridekiler 22-26 yaş ve üçüncü kategoridekiler ise 26 yaş ve üstü güreşçiler mücadele etti.

Zorlu geçen güreşler sonunda ilk kategorinin birinciliğini Hasan Arsen (Valu lui Traian) kazanırken, ikinci kategorinin birinciliğini ise İsleam Serhan (Valu lui Traian) ve Üçüncü dalın şampiyonluğunu ise Gelil Denis (Valu lui Traian) kazandı.

Toplam 50 sporcunun güreştiği müsabakaların ilk kategori finalistine koyun, ikinci dal birincisine koç ve üçüncü kategori şampiyonuna ise buzağı hediye edildi.

Şampiyonlar hediyelerini havaya kaldırarak kutladı. Güreş müsabakalarına katılan bütün sporculara katılım sertifikaları verildi.