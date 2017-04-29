Fehmi Koru, Abdullah Gül ve Şükrü Karatepe’yi Londra’da Hyde Park’ta dinlenirken gösteren fotoğrafı, o zaman genç bir üsteğmen olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın çektiği iddia edildi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, gençlik yıllarında, yakın dostu Fehmi Koru ile birlikte görüntülendiği fotoğraf uzun süredir konuşuluyordu. O fotoğrafla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün siyasete döneceği yönündeki iddiaları yazdı. Yazısında ilginç bir detaya da yer veren Zeyrek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın da, Gül gibi Kayserili olduğunu belirtti.

TANIŞIKLIKLARI KAYSERİ LİSESİ’NDEN

Zeyrek yazısına şöyle devam etti; “Küçük bir not: Fehmi Koru’nun yayınladığı bir fotoğraf vardı. Sakallı Gül, çizgili ve İspanyol paçalı takım elbisesi ile Şükrü Karatepe ve Koru, gençlik yıllarında çektirmişti. Kıyafetlerden ve mekândan, aynı gün çekildiği anlaşılan bir başka fotoğraf daha var. Koru’nun olmadığı o fotoğrafta Gül’ün sağ yanında, kıyafeti, saçları daha düzenli, daha karizmatik görünen bir genç dikkat çekiyor. O gencin Hulusi Akar olduğunda ısrar eden bir meslektaşım, “Tanışıklıkları o yıllara dayanıyor” dedi. Gül’ün de Akar’ın da Kayseri lisesinde okuduğunu hatırlarsak tanışmamaları sürpriz olurdu.”

İKİNCİ İDDİA EMEKLİ ASKERDEN

Aynı iddiayı Odatv yazarı, emekli asker Türker Ertürk de gündeme getirdi. Fotoğrafta yer alan isimler hakkındadetaylı bilgiler veren Ertürk, ‘’Bu kareyi, fotoğraf makinesinin deklanşörüne basarak tespit eden, o gün Üsteğmen, bugün ise Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Hulusi Akar’dı!’’ iddiasında bulundu.

42 GÜN İZİN YAPTI

Ertürk, ‘’Medyada, geçmişten bugüne çokça yer alan bir fotoğraf var. Fotoğraf karesinde yer alanlar, bugün kamuoyunun çok iyi bildiği üç isim. Bunlar; soldan sağa doğru Fehmi Koru, Abdullah Gül ve Şükrü Karatepe’dir. Her üç isim de İngiltere’deyken Türkiye’den Üsteğmen rütbesinde asker bir misafirleri vardır. Esasında ev sahibi konumunda olan, Abdullah Gül’dür. Tanışıklıkları Kayseri Lisesi’ne dayanır. Üsteğmenimiz, 42 gün izin alarak İngiltere’ye gelmiştir. Bu kadar uzun bir süre çok pahalı bir ülke olan İngiltere’de tatil yapmak, hele hele bir Üsteğmen geliri ile neredeyse imkansızdır. Sanırım, Üsteğmenimizi Abdullah Gül misafir etmiştir. Bu kareyi, fotoğraf makinesinin deklanşörüne basarak tespit eden ise; o gün üsteğmen, bugün ise Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Hulusi Akar’dı!’’ diye yazdı.