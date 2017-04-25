EMRE DEMİR

3 yıl öncesine kadar kimsenin tanımadığı, 5 ay önce kurduğu siyasi partiyle 60 yıllık sağ ve sol merkez partileri deviren, tüm dünyanın aşırı sağcı Le Pen’e karşı son umut olarak gördüğü Macron kimdir?

Tarih 28 Ağustos 2014. İktidarının henüz ikinci yılında halk desteği yüzde 10’a gerileyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bu sefer kendi hükümeti içinden gelen ihanetle sarsılıyor. Ekonomi, Kültür, Milli Eğitim ve Çevre bakanları Hollande’ın yönetim tarzını yerden yere vurarak istifa ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı artık ‘son şans’ olarak gördüğü yeni bakanlar kurulunu açıklıyor. Tüm Fransa 35 yaşında en önemli bakanlık olan Ekonomi ve Finans Bakanı olarak atanan Emmanuel Macron’un ismini ilk kez o gün duyuyor. Macron, 3 ay içinde Sosyalist Hükümetin en çok sevilen ve güven duyulan ismi haline geliyor.

Tarih 22 Nisan 2016. Fransa’da tarihi seçimlere 2 gün kala ABD Eski Başkanı Barack Obama’nın telefonun öteki ucundan “Hello Emmanuel” dediği duyuluyor. Seçimlerin sürpriz favorisi Macron, Obama’nın destek telefonunu Facebook sayfasından canlı yayınlıyor. İdolü olarak gördüğü Obama’nın kendisini aramasından ve seçimlerde desteklemesinden mutlu. Ancak, 3 yıl önce Fransa’da hiç kimsenin tanımadığı Macron’u destekleyen tek dünya lideri Obama değil. Almanya’da hem Angela Merkel, hem rakibi Martin Schulz Macron’a destek veriyor. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve bir çok AB hükümeti Macron’a açıktan destek vermekten çekinmiyor. 3 yıl öncesine kadar kimsenin tanımadığı, 5 ay önce kurduğu siyasi partiyle 60 yıllık sağ ve sol merkez partileri deviren , tüm dünyanın aşırı sağcı Le Pen’e karşı son umut olarak gördüğü Macron kimdir?

Elit fabrikası” mezunu

1977’de Paris’e yakın Amiens şehrinde doğan Macron, orta sınıf bir ailede büyüyor. Annesi ve babası da doktor. Macron’un eğitim hayatı olağanüstü başarılarla dolu. Doğduğu şehirde ortaokulu bitirdikten sonra, Fransa’nın en iyi lisesi 4. Louis’ye girmeye hak kazanıyor. Daha sonra özel bir sınavla girilebilen hypokhagne ve khagne eğitimini tamamlıyor. Ardından Nanterre Üniversitesi’nde felsefe bölümü okuyor. Bu dönemde dünyaca ünlü filozof Paul Riceour’un asistanlığını yapıyor. Riceour, Hermenötik (Yorum bilimi) disiplininde Henri Gadamer’le birlikte 20 yüzyılın en büyük iki teorisyeninden birisi kabul ediliyor. Riceour’un “Hafıza,tarih, nisyan” (La Mémoire, l’histoire, l’oubli ) isimli kitabının girişinde Macron’a da teşekkür ettiği görülüyor. Ricoeur’la 2 yıl çalıştıktan sonra tüm Fransız cumhurbaşkanlarının mezun olduğu Sciences-Po’da siyaset bilimi okuyor. Son olarak, “elit fabrikası” lakabıyla anılan ENA’dan çok genç yaşta mezun oluyor. 4. Louis Lisesi, Sciences-Po, ENA üçlüsü Sarkozy hariç tüm cumhurbaşkanlarının sırayla eğitim aldığı okullar.

“Aceleci adam”

Macron, başarılı bir eğitim hayatının ardından 2004 yılında 28 yaşında Mali müfettiş olarak Ekonomi ve Finans Bakanlığı’nda çalışmaya başlıyor. Bir sene içinde terfi alıyor. 2007’de Fransa’da siyasetçilerin “akıl hocası” olarak adlandırılan Jacques Attali ile tanışmasıyla hayatı değişiyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından ekonomik reform programı hazırlaması için görevlendirilen Attali, Macron’un yardımcısı olarak yanına alıyor. 100 maddelik reform programını Sarkozy’e sunan Attali’nin yanında yer alan Macron’ın ismi ilk kez basının dikkatini çekiyor. Daha sonra sürpriz şekilde memurluktan ayrılan Macron, siyasi hayatında derin iz bırakacak bir adım atıyor. Fransa’da tüm komplo teorilerinin merkezindeki Rotschild Bankası’nda çalışmaya başlıyor. Rotschild Bankası’nda kariyer basamaklarını hızlı tırmanan Macron, gıda devi Nestle ile ilaç devi Pfizer arasındaki birleşme operasyonunu yönetiyor. Macron’un sadece bu antlaşmadan 1,5 milyon euro kazandığı tahmin ediliyor. 2008-2012 yılları arasında 4 yıl süren bankacılık kariyerinde 2,4 milyon euro kazanan Macron Sosyalist aday François Hollande’ın seçimleri kazanmasıyla siyasete ilk adımını atıyor. Siyasilerin akıl hocası Jacques Attali, genç prensi seçimlerden önce Macron’u Hollande’la tanıştırıyor. Elysee Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Hollande’ın ekonomi danışmanları arasında yer alıyor. 34 yaşında cumhurbaşkanı danışmanı olan Macron Hollande’ın danışman ekibi arasında da hızlı şekilde genç olması ve liberal eğilimiyle dikkat çekiyor. Hollande, 2014 yılında sürpriz şekilde Macron’u ekonomi bakanlığı görevine getirerek kendisi açısından trajik bir karara da imza atıyor. Nitekim, 3 yıl sonra Macron cumhurbaşkanlığına doğru koşarken, Hollande kendi eliyle siyaset sahnesine ittiği bu genç yüzünden ikinci kez cumhurbaşkanı adayı olmaktan vazgeçiyor. Macron’un 38 yaşına kadar olan hayatı biraz da ‘peri masalı’ gibi. O nedenle hem sayısız komplo teorisinin hedefi oluyor, hem de eğitim ve iş hayatı Fransız basını tarafından didik didik ediliyor. Siyasi rakipleri kendisini sık sık “finans sektörünün adayı, Rotschild’in adayı” nitelemesiyle küçümsüyor. Macron’un hayatı biraz da Fransız rock grubu Noir Desir’in “l’Homme pressé” (aceleci adam) şarkısını hatırlatıyor.

1789’dan bu yana en genç cumhurbaşkanı adayı

Macron’un 38 yaşına kadar olan hayatı elbette ilginç. Ancak, 38 yaşında yaptıkları ise Fransa tarihinde bir ilk. Ağustos 2014-Ağustos 2016 tarihlerinde bakanlık yapan Macron görevinden istifa edip yeni partisi “En Marche” ı kurduğunda Fransız basını “siyasi intihar” olarak niteliyor. Fransızların 3 yıldır ismini bildiği, bugüne kadar tek bir seçime girmemiş, belediye meclis üyesi dahi olmamış 38 yaşında bir aday nasıl seçimleri kazanabilir? Hem de cumhuriyet tarihinin popülaritesi en düşük cumhurbaşkanı olan Hollande’ın prensi olarak tanınan bir acemi siyasetçi nasıl kampanya yapabilir? Daha da önemlisi sağ ve sol ayrımını reddeden, kendi partisini kurarak bağımsız aday olmak isteyen Macron’a basında layık görülen sıfatlar daha çok “hırslı bankacı, hayalci, çömez” küçümseyici tanımlamalar olur. Sadece 6 ay sonra Macron, arkasında bir siyasi parti desteği olmadan aday olarak ikinci tura kalan ilk siyasetçi olmayı başardı. Fransa’yı son 50 yıldır yöneten sağ ve sol iki merkez partiyi deviren ilk siyasetçi oldu. Herhangi bir siyasi program açıklamadan, tek bir milletvekili adayı açıklamadan ikinci tura kalan ilk siyasetçi oldu. Ancak, en önemli ilk hala 38 yaşında Elysee Sarayı’na oturma ihtimali. Zira, 1789’daki Fransız İhtilali’nden bu yana seçilen en genç cumhurbaşkanı 40 yaşındaki 3. Napoleon Bonaparte olmuştu. Macron, 1848’de cumhurbaşkanı olan Napoleon’ın rekorunu geride bırakarak 38 yaşında Elysee Sarayı’na yerleşmeye hazırlanıyor. 200 yıldır belediye başkanlığı ve milletvekilliği yapmadan doğrudan cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir aday yok. Fransa’nın siyasi geleneğinde cumhurbaşkanlığı koltuğu biraz da monarşi dönemindeki kralın kutsal konumunun devamı olarak algılanıyor. Dolayısıyla Macron’un geniş yetkilere sahip cumhurbaşkanlığı koltuğuna bu kadar yaklaşması bile Fransa tarihinde eşsiz bir siyasi devrim.

15 yaşında aşık olduğu öğretmeniyle evli

Kısa hayatına bu kadar başarı sığdırmasına rağmen Macron en çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Macron’un eşi 15 yaşında ortaokul öğrencisi iken aşık olduğu Brigitte Trogneux. Evet, yanlış duymadınız. 38 yaşındaki Macron’un eşi 63 yaşında. Tiyatro öğretmeni Brigitte’nin bir piyesinde başrolü oynayan Macron, 2007 yılına kadar öğretmeninin peşini bırakmıyor ve onunla evleniyor. Çiftin çocuğu yok. Ancak, Brigitte’nin ilk evliliğinden 7 torunu bulunuyor. Macron, 2007’den bu yana eşinin Toquet’deki büyük ailesiyle birlikte yaşıyor. Macron-Trogneux çifti aralarındaki yaş farkı nedeniyle magazin basının en büyük ilgi konusu. Hatta Paris Match dergisi, Macron’un bir sonraki seçimlerde aday olmadığı düşündüğü, ancak 63 yaşındaki Brigitte Trogneux’nun “68 yaşında yanına yakışmam. Şimdi aday ol” baskısı üzerine adaylığını açıkladığını iddia etti.

Aşırı sağcı Marine le Pen’e karşı Fransa’nın AB’de kalması için tüm dünyanın umudu haline gelen Macron özel hayatıyla, eğitim ve iş hayatıyla filmlere ilham verebilecek bir aday. Felsefe eğitimden gelen alışkanlıkla sık sık anlaşılması güç uzun cümleler kurması, Fransızların en az sevdiği meslek olan bankacılık kariyeri, kendisinden yaşlı eşi, rock konserine benzeyen mitingleriyle şüphesiz renkli bir siyasetçi. Henüz 2. turda zafer cepte değil. Ayrıca, cumhurbaşkanı seçildikten sonra da aşırı sağ ve aşırı sola yüzde 45 oy vermiş bir seçmen kitlesine karşı işi çok zor.

KAYNAK: http://www.kronos.news/tr/bankaci-filozof-kim-bu-emmanuel-macron/