Referandum sonuçlarının belli olmasından sonra ilk tepki Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’den geldi. Hollandalı siyasetçi, ‘Eğer paket aynen uygulanırsa, AB müzakereleri askıya alınır’ dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, referandum sonuçlarına ilişkin yazılı açıklamasında, ”Adil olmayan bir seçim ortamında, Türkiye nüfusu az bir farkla Erdoğan’a denetimsiz yetki verecek, otoriter bir sisteme uygun olan anayasa paketine destek verdi. Bu, Türkiye’deki bütün demokratlar için üzücü bir gün. Bu ülkenin kuvvetler ayrılığına saygı duymayan, hiçbir denetim mekanizması bulunmayan bir anayasayla Avrupa Birliği’ne katılamayacağı açık. Eğer paket değiştirilmeden uygulanırsa, bu durum Avrupa Birliği’yle müzakerelerin askıya alınmasına yol açacaktır” dedi.

SEÇİMLER ADİL OLSAYDI…

Referandum sonuçlarını değerlendiren Piri, ülkenin neredeyse yarısının ‘Hayır’ oyu verdiğini belirterek seçimlerin adil olmadığı iddiasında bulundu. Kişisel Twitter hesabından 16 Nisan referandumuna dair paylaşımlarda bulunan Piri, “Türkiye halkının neredeyse yarısı ‘HAYIR’ dedi. Adil bir seçim olsaydı neler yaşanacağını hayal edin” dedi. Hem ‘evet’ hem de ‘hayır’ cephesinin zafer ilan ettiğini kaydeden AP raportörü, AGİT gözlemcilerinden gelecek raporu beklediğini söyledi.

TÜRKİYE DİKKATLİ OLMALI

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ise referandum sonuçlarının netleşmesinin ardından Türkiye’yi dikkatli olmaya çağırdı. Bir yazılı bir açıklama yapan Jagland, “Türkiye’de yönetim referandum sonucunda ortaya çıkan yakın sonucu göz önünde bulundurarak bundan sonra atılacak adımlar konusunda dikkatli olmalı. Hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak yargı bağımsızlığının garanti edilmesi büyük önem taşıyor, Avrupa Konseyi bu süreçte Türkiye’ye destek olmaya hazır” ifadelerini kullandı.