Türkiye ekonomisi için karamsar bir tablo çizen Alman Der Spiegel dergisi, darbe gerekçesiyle girişilen ‘cadı avı temizlik harekâtının’ ekonomiyi de ağır biçimde sarstığını örnekler vererek yazdı.

Alman Der Spiegel dergisi bu haftaki kapak konularından birini ‘Türkiye’deki ekonomik çöküş’e ayırdı. Haberde yer alan ve “AKP’ye destek veren bir yatırım bankacısına” ait olduğu belirtilen, “Erdoğan başka bir alemde yaşıyor artık, durumun vahametinin farkında değil” sözleri dikkat çekti.

Türkiye ekonomisi için karamsar bir tablo çizen Der Spiegel, darbe gerekçesiyle girişilen ‘temizlik harekâtının’ ekonomiyi de ağır biçimde sarstığını örnekler vererek yazdı.

Yaptırım ve baskıların artık ülke ekonomisini elinde tutan elitleri de hedef aldığını savunan Der Spiegel’in Türkiye muhabiri Maximilian Popp’a göre, Erdoğan döneminde, bir ara yılda yüzde 9’luk bir büyüme göstermeyi başaran ekonomi, son aylarda dramatik bir çözülme içine girdi.

Dergi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde Türk ekonomisinin yüzde 1.8’lik bir gerileme yaşadığını belirtirken, dolar karşısında tarihsel bir düşüş gösteren Türk Lirası’ndaki olumsuzlukları işsizlik ve enflasyondaki artışın desteklediğini kaydetti. Dergiye göre, Kapalı Çarşı ve Kayseri gibi bir dönem ekonomik parlaklığa örnek gösterilen bölgelerde artık hayaletler dolaşıyor. Kapalı Çarşı’daki 2000 dükkanın 600’ünün kapandığı, dolayısıyla turizmin nasıl büyük bir çöküş içinde olduğu da, dergide ayrıntılı olarak işlenmiş.

Ekonomiyi olumsuz etkileyen siyasi operasyonlarla ilgili olarak işadamı Hacı Boydak örneğini veren Der Spiegel, bu arada gerçek adını ve görev yaptığı kurumu gizleyen, ancak geçmişte AK Parti’ye oy verdiğini belirten bir yatırım bankacısının saptamalarına dikkat çekti. 2003-2012 döneminde, Türkiye’ye 400 milyar dolarlık bir dış kaynak geldiğini belirten Türk yatırım bankacısı, son dönemde yabancı yatırımlarda da yüzde 40’ı bulan bir gerilemeye tanık olduklarını bildirdi.

Özellikle kitlesel tutuklamaların ve el konulan şirketlerin bu çöküşte çok etkili olduğunun altı çizilirken, ‘Türkiye’de Erdoğan’ı eleştiren kimsenin artık güvencede’ olmadığı da savunuldu.

Bir Türk uzmanın “Türkiye iflasın eşiğinde” saptamasını da öne çıkaran Der Spiegel, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, sarsılan Türk ekonomisine destek aramak için şubat ayında Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ile görüştüğünü hatırlattı.

Bu arada AKP’ye destek veren yatırım bankacısının “Erdoğan başka bir âlemde yaşıyor artık, durumun vahametinin farkında değiller” sözleri de haberde ayrıca dikkat çekti.