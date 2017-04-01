Ülker’in 1 Nisan şakalarından yola çıkılarak hazırlanan reklamı için ‘darbe planı’ denilerek kampanya başlatılması gündeme oturdu.

Ülker yaptığı açıklamada reklam filminin, aile bireyleri ve bilhassa kardeşler arasındaki şakalaşmaların üzerine kurgulandığı ancak bazı çevrelerce ‘şaka’ reklamının farklı noktalara çekildiği belirtilerek “20 Mart’tan bu yana televizyonda ve sosyal medyada yayında olan bu reklam filmi 1 Nisan’ın şaka ruhunun ve hep olageldiği üzere aile bireyleri ve bilhassa kardeşler arasındaki şakalaşmaların üzerine kurgulandı. Akıl ve izanla açıklanamayacak bir biçimde, bir şaka reklamı, başlatılan bir sosyal medya kampanyası ile farklı noktalara çekildi ve içinde asla olmayan ve olması dahi düşünülemeyecek anlamlar yüklenerek, markamıza yönelik olumsuz yargılar oluşturulmaya çalışıldı. Reklam film görüntüleri ve üzerindeki yazılarla oynanarak deformasyon oluşturuldu ve sanki bu deforme edilmiş görüntü ve sözler markamıza aitmiş gibi lanse edilmeye çalışıldı.” denildi.

TEPKİ VİDEOLARI KORKUNÇ!

Ülker Grubu açıklamaasında, 1 Nisan şakalarını konu alan seri reklam filmlerinden birinin şirkete yönelik ‘akıl almaz bir karalama kampanyası’na alet edildiğini savundu. Ancak, reklama tepki olarak sosyal medyada yayınlanan videolar ülkenin geldiği ruh halini ortaya koyuyor. Çocuğunun oyuncak sandalyesinde Ülker çokonatı idam edenden, çikolata bıçaklayana kadar akıl almaz videolar yayınlanıyor.

#Ülker

Ygs başarı ortalamaları

Türkçe 17,2

Sosyal Bilimler 12,3

Matematik 5,1

Fen Bilimleri 4,6

Sonuç bu kafa işte pic.twitter.com/dowVdpQKvi — Can Ahmet (@cancananvatan) April 1, 2017

Şu yaşananları 30-40 yıl sonraki nesile anlattığınızda alzheimer başlangıcı var der hastahaneye kaldırırlar… #Ülker pic.twitter.com/W7XNQ1OgPI — Ahmet Tahir Tunalı (@ahmetahirtunali) April 1, 2017

Ulan buda mı tesadüf?

Buda mı gol değil? #Ülker pic.twitter.com/IFEdMNxc0i — #TC Arslan Öztürk (@aozturk70) April 1, 2017