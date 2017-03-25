İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla dün Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde gerçekleşen programda konuşan AKP İlçe Başkanı Nimet Aksoy, büyük bir gafa imza attı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere dün Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silvan ilçesinde halka hitap etti. Bakan Soylu’nun konuşmasından önce bir selamlama konuşması yapan AKP Silvan İlçe Başkanı Nimet Aksoy, Bakan Soylu’yu “bölgedeki kaosun mimarı” olarak nitelendirerek büyük bir gafa imza attı.

AKSOY’UN GAFLARI..



Aksoy, şu ifadelere yer verdi: “Sayın Bakanım, bölgemizin huzuru, huzurun mimarı, bölgemizdeki kargaşanın, kaosun, terörün mimarı, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Bey, Karadeniz’in yiğit evladı demeden geçmeyeceğim. İlçemize hoş gelmiştir, şeref vermiştir.” Aksoy’un bu ifadeleri, bazı partililerin dikkatini çektiği ve kendisine uyarıda bulunulduğu görülürken, bazı partililer ise konuşmayı alkışladı.

Aksoy, konuşmasının devamında, Bakan Soylu’dan Silvan-Diyarbakır Karayolunun sıcak asfaltla kaplanması ve İŞKUR’dan 500 kişilik bir istihdam ricasında bulunacağını aktardı.

(Artı Gerçek)