Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ile yaşanan referandum etkinlikleri krizi tartışılırken yurtdışında propaganda yapmanın 2008 yılında yasaklandığı ortaya çıkmıştı. AKP hükümeti tarafından yapılan düzenlemenin altında ise dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın imzası var. Düzenleme Meclis’e sunularak kabul edilmişti. Değişiklikte, “Yurtdışında ve yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında seçim propagandası yapılamaz’ şeklinde ifade yer alıyor.

Sözcü’nün haberine göre, AKP, 2008 yılında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da değişiklik yaparak, “Yurtdışında ve temsilciliklerde seçim propagandası yapılamaz” düzenlemesi getirmişti. Bu konuda Erdoğan ve bakanların imzasını taşıyan tasarı 7 Ocak 2008’de Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü ve 22 Ocak 2008’de TBMM’ye sunuldu. Tasarı 13 Mart 2008 günü Meclis’te benimsendi. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yasayı onayladı. Kanun 22 Mart 2008 gününde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa, aynı zamanda gurbetçilerin oy kullanmalarının önündeki engelleri azalttığı için muhalefet partilerince de desteklendi.Aynı kanunun 94/e maddesinin son fıkrasına da “Gümrük kapılarında seçim propagandası yapılamaz” hükmü getirildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) referanduma yönelik yaklaşık bir ay önce 15.02.2017 tarih ve 109 sayılı propaganda kararında da “Yurt dışında ve gümrük kapılarında her türlü propagandanın yasak olduğuna” yönelik hüküm yer aldı.