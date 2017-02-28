Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC), 15. Türkçe Ses ve Şarkı Yarışması Romanya elemeleri yapıldı.

ISB tiyatro salonunda düzenlenen elemelere birbirinden etkileyici sesleriyle 40 yetenekli aday katıldı. Jüri üyelerinin değerlendirmekte zorluk çektiği ses ve şarkı kategorisinde 3’er eser finallere katılmaya hak kazandı.

Bu seneki katılım, diğer yıllara göre oldukça yüksekti. Yarışmaya, Başkent Bükreş’in yanı sıra Köstence ve Cluj’daki Lumina okulu öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda devlet okulundan da katılımcılar vardı.

Ses yarışmasına katılan öğrenciler Romanya’nın en popüler şarkı ve türkülerini seslendirirken, 16 öğrenci, Türk müziğine ait eserleri büyük bir maharetle ve coşkuyla seslendirdi. Elemelere, öğrenciler, velileri ve öğretmenler de katıldı.

Lumina Eğitim Kurumları Genel Müdürü Fatih Göktaş, Ses ve Şarkı Yarışmasında dereceye giren öğrencilere sertifika, madalya ve ödüllerini vererek başarılar diledi.

DERECEYE GİREN YARIŞMACILAR

SES YARIŞMASI: Ses Yarışmasında Ioana Savu (ICHB) altın madalya kazanırken, Köstence Ovidius Lisesi öğrencisi Claudia Dumitru gümüş madalya elde ederken, Köstence G. Titeicua Okulundan David Burlacu bronz madalyaya layık görüldü. Alexandra Maris isimli öğrenciye de mansiyon verildi.

ŞARKI YARIŞMASI: Alecsa F.Paşalan, Değmen benim gamlı yaslı gönlüme şarkısıyla altın madalya kazanırken, Sofia Sanziana Ivan (ICHB) gümüş madalya, Radu George (ICHC) bronz madalya ve Zbircea Alma isimli öğrenci de mansiyon ödülüne layık görüldü.