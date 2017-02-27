Tekirdağ Emniyetinin gözaltında uyguladığı psikolojik işkence bir öğretmenin aklını yitirmesine sebep oldu. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilen T. Y’nin durumunun ciddiyetini korumasına rağmen tekrar cezaevine konulduğu öğrenildi.

Üç çocuk annesi öğretmen T. Y. geçtiğimiz ay eşi K. Y. ile birlikte Tekirdağ’da gözaltına alındı. Emniyet ve cezaevinde yaşadıklarından dolayı beslenemeyip, uyuyamayan T. Y. ile birlikte kalan arkadaşlarının uyarılarına rağmen cezaevi yönetimi duyarsız kaldı. T. öğretmen 1 ay sonra çocuklarıyla görüşeceği ilk görüş günü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Karı koca gözaltına alınan ailenin 14 yaşında erkek, 10 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğu bulunuyor. Kızlardan birinin ise lösemi hastası olduğu belirtildi.

Gözaltında psikolojik işkence

Eşiyle birlikte gözaltına alınan alınan öğretmen T. Y. Tekirdağ Emniyetinde gördükleri psikolojik işkence nedeniyle akli dengesini yitirdi. Gözaltına alındıktan sonra farklı suçlardan insanlarla bir arada tutulan öğretmen, ifade esnasında yapılan baskı ve işkencelerden dolayı konuşamaz ve yemek yiyemez hale geldi. 24 gün boyunca işkencelere maruz kalan T. Y. ile birlikte gözaltında bulunan arkadaşlarının polisleri uyarmalarına rağmen tedavi için hastaneye götürülmediği bilgisi alındı.

Cezaevinde de kötü muamele

Tutuklanarak Tekirdağ cezaevine gönderilen T. öğretmen gözaltında yaşadığı şoku burada da atlamadı. Cezaevinde anneleriyle birlikte bulunan çocuklara kendi çocuklarının ismiyle hitap eden T. öğretmenin bu durumu daha da kötüleşti. Aynı ortamda bulunanların desteğiyle hayatta kalmaya çalışan T.Y. sürekli zehirleneceği korkusuyla hiçbir şey yiyip içmiyor.

Görüş günü Bakırköy’e sevk edildi

T.Y.nin yaşadıkları iletilmesine rağmen başlangıçta kayıtsız kalan cezaevi yönetimi, uzun süre sonra ilk kez çocuklarıyla karşılaşacağı görüş günü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti. Hem gözaltında gördüğü işkence hem de cezaevinde yaşadıkları nedeniyle ağır travma geçiren öğretmen buradaki tedavisi sonrasında tekrar Tekirdağ cezaevine gönderildi.

Çocuklar Babaannelerine Teslim Edildi

Biri erkek ikisi kız üç kardeş geçtiğimiz ay anne babaları gözaltına alındıktan sonra Ankara’ya babaannelerinin yanına gönderildi.