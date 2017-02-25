THEMİS Araştırma A.Ş. tarafından 21.YY Türkiye Enstitüsü için referandum araştırma yapıldı. 10-18 Şubat tarihlerini kapsayan son ankete göre; kararsızlar dağıtıldığında ‘hayır’ yüzde 57.6, ‘evet’ ise yüzde 42.4 olarak belirlendi.

Çalışmada kararsızlar dağıtılmadan önce ‘hayır’ yüzde 45,2; ‘evet’ yüzde 33,2; söylemeyenler yüzde 13,3; oy kullanmayanlar yüzde 8,3 olarak belirlendi. Oy kullanmayanlar ve oyunu söylemeyenler dağıtıldığında hayır yüzde 57.6, evet ise yüzde 42.4 olarak belirlendi.

Aynı araştırma şirketinin belirlenen tarihlerde yaptığı ankete göre; bugün seçim olsa AKP yüzde 39,5; CHP 27,1; HDP yüzde 10,0; MHP yüzde 8,4 olarak tespit edildi.

Ankette parti bazlı sorulan “referandumda tercihiniz hangi yönde olacaktır” sorusuna, kendisini AKP’li olarak tanımlayanların yüzde 72’sinin evet; yüzde 23,7’sinin hayır demesi dikkat çekti.