Yaklaşık 3 haftadır süren protestolardan bıkan Hükümet, tartışmalı af yasasını dondurmayı kararlaştırdı.

Romanya’da, yolsuzluk suçu işleyenlere af ve ceza kanununda değişiklik öngören acil hükümet kararnamelerinin rafa kaldırılmasına ilişkin hükümet teklifi kabul edildi.

Temsilciler Meclisi, ülkede büyük çapta hükümet karşıtı gösterilere yol açan af tasarısının rafa kaldırılması için hükümetin meclise sunduğu teklifi oyladı. Teklif, 3 çekimser oya karşı 291 evet oyu ile kabul edilirken, oylamada ret oyu kullanılmadı.

Öte yandan muhalefetteki Liberal Parti’nin geçici lideri Raluca Turcan, af tasarısının geri alınamaz zararlara yol açtığını, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) güvenirliğini kaybettiğini söyledi.

Hükümetin hazırladığı af ve ceza kanunundaki değişiklikleri kapsayan kararname, 5 yıldan az hapis cezası kalmış kişilerin affını öngörüyordu. Yolsuzlukla mücadelenin zayıflayacağını düşünen yüz binlerce Romanyalı ülke genelinde haftalardır protesto gösterileri düzenliyordu.

22 Ocak’ta başlayan protesto gösterilerinin ardından hükümet geri adım atmış, af ve ceza kanununda değişiklik öngören acil hükümet kararnamelerini geri çekme kararı almıştı. Kararnamelerin geri çekilmesine ilişkin karar, 6 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Ancak göstericiler, hükümet istifa edene kadar gösterilere devam edeceklerini açıklamıştı.

Protestolar nedeniyle İş, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Florin Nicolae Jianu, Adalet Bakanı Florin Iordache ve PSD’nin yerel kadrolarından birçok isim istifa etmişti.