TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen yasa tasarısına göre AKP Konutta yabancıdan yüzde 18’e kadar alınan KDV’yi sıfırladı. Tasarı yasalaşırsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Yüzde 18’e kadar KDV öderken yabancılar hiç ödemeyecekler.

Ekonomideki ağır sıkıntı yüzünden AKP para bulmanın yollarını arıyor. Artan döviz sıkıntısını aşmak için AKP Hükümeti çok tartışılacak bir uygulamaya imza attı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen yasa tasarısına göre İnşa edilen iş yeri ve konutların, satış bedelinin yurt dışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara ilk satışı KDV’den istisna olacak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için konutlarda KDV oranı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri için metrekare vergi değeri 500 TL – 1,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, değeri 1,000 TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 uygulanıyor. Yapı ruhsatı 1 Ocak’tan sonra alınan konut inşaatı projeleri içinde vergi değeri 1,000 TL ile 2,000 TL arasında yüzde 8, 2,000 TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanıyor.

Bir başka deyişle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 200 bin liralık bir konutta 16 bin ile 36 bin lira arasında KDV ödemek zorunda iken, Dışarıdan gelen yabancılar hiç bir vergi ödemeyecekler