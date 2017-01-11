Birçok Avrupa ülkesi ile birlikte yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklarla mücadele eden Romanya’da Başkent Bükreş dahil olmak üzere birçok ulusal yol kapalı durumda. Bulgaristan’la kara ulaşımı da güçlükle yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Gözlem Merkezi’nden yapılan açıklamada Bükreş-Köstence (A2) otobanı ile birlikte A3 ve A4 otobanlarının da yoğun karla kaplı olması nedeniyle kapalı olduğu açıklandı.

Çoğu ulusal yolların kapalı olduğu şehirler: Köstence, Tulcea, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Buzău, Vrancea, Ilfov, Giurgiu, Prahova olarak açıklandı.

Ayrıca komşu Bulgaristan’la gümrük sınırlarında da ulaşımın zorlukla yapıldığı belirtildi.