Yeni Eğitim Bakanı Pavel Nastase, 1 Şubat tarihinden itibaren herhangi bir üniversitede eğitim gören bütün yüksek okul öğrencilerinin trenle ücretsiz seyahat edebileceklerini açıkladı.

Agerpres’te yer alan habere göre Bakan Nastase, bütün üniversite öğrencilerinin CFR ile ücretsiz tren yolculuğu yapabileceklerini belirtti.

Hükümetin konuyla ilgili geçen hafta meclise sunduğu karar tasarısı destek görerek kabul edilmişti. Kabul edilen karar tasarısı, ülke genelinde akredite olan üniversitelerde lisans veya yüksek lisans okuyan bütün öğrencileri kapsıyor. Öğrenciler, CFR’nin ikinci sınıf bütün trenlerinde seyahat edebilecekler.