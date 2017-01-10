Kışın ağır geçmesi nedeniyle tüketimin artması ile birlikte Bulgaristan Enerji Bakanlığı yetkilileri Romanya’dan acil elektrik desteği talebinde bulundu. Ancak Romanya’nın da tüketiminin artması nedeniyle Bulgaristan’ın acil çağrısına olumsuz yanıt verildi.

Agerpres’te yer alan habere göre Enerji Bakanı Toma Petcu, Bulgar meslektaşından geçtiğimiz günlerde Romanya’dan acil elektrik enerjisi talebi geldi. Petcu, ancak ülkemizdeki tüketim durumunu göz önüne alarak bu talebe olumlu yanın veremediklerini belirtti.

Sofya’daki ulusal televizyon kanallarında yer alan konuyla ilgili haberde de ülke genelinde ağır kış şartlarından dolayı artan elektrik enerjisinin ulusal elektrik ağında çok sayıda arızaya neden olduğu duyurulmuştu.