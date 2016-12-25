IŞİD’in geçtiğimiz günlerde yayınladığı vahşet görüntüleri tartışılıyor. Görüntülerde yer aldığı iddia edilen, Türk askeri Sefter Taş’ın ailesi ise olaya inanmak istemiyor. Haber sitesi Sputnik’e konuşan Sefter Taş’ın babası Aydın Taş, “Eşim ve çocuklarım olayı duydular, sinir krizi geçirdiler. Annesi halen baygın.” dedi.

IŞİD elindeki Türk askerlerini yakarak öldürdü Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)önceki gece geç saatlerinde 1 Eylül 2015 tarihinden beri elinde esir olarak tuttuğu Türk askeri Iğdır nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Sefter Taş ile yine asker olduğunu iddia ettiği Konya nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Fetih Şahin’le ilgili infiale neden olacak görüntüler paylaştı. Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Aşağı Eratan köyünde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Taş ailesi görüntülerde yer aldığı iddia edilen çocuklarının, vahşice öldürüldüğüne inanmak istemiyor. Sefter Taş, Senem ve Aydın Taş çiftinin en büyük oğlu, çiftin 6 çocukları daha var. Aile şu anda acı içinde.

‘ŞİMDİYE KADAR KİMSE BİZE RESMİ BİR HABER VERMEDİ’

IŞİD tarafından yakıldığı öne sürülen Sefter Taş Görüntülerde yer aldığı iddia edilen ve 15 ay önce kaçırılan askerlerden asker Sefter Taş’ın babası Aydın Taş, güçlükle konuştu. Oğlunun öldürüldüğüne inanmak istemediklerini belirten acılı baba, şunları söyledi: “Videoların çıktığını duyduk ama inanmak istemedik. Birçok kişi bize söyledi fakat dedik doğru değildir. Olayı duyan Sefter’in annesi ve kardeşleri sinir krizi geçirdiler. Sefter’in annesi halen baygın. Çok kötüler. Perişan olduk. Hâlâ ölmemiş diye düşünüyoruz. Dua ediyoruz. Olayın doğru olup olmadığını öğrenmek için şimdi Aralık İlçe Jandarma Karakolu’na geldik. Yetkililerden bilgi alacağız. Şimdiye kadar kimse bize resmi bir haber vermedi.” Baba Taş, askeri yetkililerden net bir cevap beklediklerini de söyledi.

‘SORU ÖNERGELERİME BİR CEVAP VERİLMEDİ’

Asker Sefter Taş için Meclise soru önergesi veren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman da şu açıklamayı yaptı: “Asker Sefter Taş’ın kurtarılması için meclise bir kez soru önergesi verdim. Sizin haber ajansınıza (Sputnik) dayanarak soru önergesi vermiştim. Üç defa da sözlü soru sordum. Ayrıca Meclis kürsüsünde konuşma da yaptım. Meclis gündemine taşıdım. Soru önergelerime bir cevap verilmedi. Asker Sefter için en son 20 gün önce bütçe görüşmelerinde Meclis’te yüz yüze İçişleri ve Milli Savunma Bakanı’yla görüştüm. Bu çocuğun durumunu intikal ettim. Bakanlarla yaptığım görüşmede ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bana kartvizitini verdi ve bizzat ilgileneceğini söyledi. Bana döneceğini söyledi. Maalesef o da dönmedi. Bilgi aktarmadı. Bütün çabalarımıza rağmen bir ilgisizlik gözlemledik.”

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, BBC’ye konuşan Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, IŞİD’in rehin aldığı 2 Türk askerini yakarak öldürmesine ait olduğu iddia edilen görüntülerin incelendiğini söyledi. Bakanlık yetkilileri, dün akşam sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin bir tespit yapılmasının ardından bakanlıktan konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını söyledi.

IŞİD’e ait olduğu söylenen sosyal medya hesaplarından dün akşam 19 dakikalık bir video yayımlanmıştı. IŞİD, bu kişilerin Türk askeri olduğunu öne sürüyor. Ancak, videonun gerçekliği ve bu kişilerin kimliklerine ilişkin teyit edilmiş kesin bir bilgi bulunmuyor.

HUDUT KARAKOLUNDAN KAÇIRILMIŞTI

Kilis sınırındaki Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda görev yapan 21 yaşındaki Sefter Taş, 1 Eylül 2015’te IŞİD militanları tarafından kaçırılmış, silah arkadaşı Yusuf Beylem ise IŞİD’in saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.