ABD’nin sınırlı vize izni için AKP Hükümeti’nden güvence: “Sizden kimse gözaltına alınmayacak ve tutuklanmayacak”

Konsolosluk çalışanın tutuklanmasından sonra Türkiye’den vize başvurularını askıya alan ABD yönetimi, vize konusunda sınırlı hizmet vermeye başladı. ABD Büyükelçiliği’nin Vize Bilgi Servisi, vize başvurusu yapan vatandaşların başvurularına mail olarak yanıt vermeye başladı. ABD Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, hükümetten güvence alındığı belirtildi.

ABD Büyükelçiliği’nin Vize Bilgi Servisi’nden başvuru sahiplerine gönderilen mail şöyle; “Sayın Başvuru Sahibi, Türkiye’deki ABD misyonu, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başlamıştır. ABD’ye seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri artık yeniden randevu alabilirler. Ancak, sınırlı sayıda randevu verilebileceğinden normalden daha uzun bir bekleme süresi olabilir. Bazı durumlarda acil randevu alınabilir. Eğer acil bir seyahatiniz söz konusu ise ve istediğiniz tarihe randevu alamıyorsanız, lütfen boş olan en yakın tarihi seçiniz ve ardından acil başvuru için gereken adımları izleyiniz. Acil başvuru talebinde bulunurken lütfen seyahatinizin neden acil olduğunu açıklayınız ve önceki randevunuzun iptal edildiğini belirtiniz. Teşekkür ederiz! ABD Vize Bilgi Servisi”

AKP Hükümeti’nden sizden kimseyi tutuklamayacağız güvencesi

Vize krizi sonrası bugün yaşanan gelişmelere ilişkin ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama da yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’deki misyonumuzda yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin Türk hükümetinden ilk etapta üst düzeyde güvence almış bulunuyoruz. Ayrıca Türk hükümetinden, yerel çalışanlarımızın kendi resmi görevlerini yerine getirirken gözaltına alınmayacakları veya tutuklanmayacaklarına ilişkin güvence de alınmıştır.

Bundan sonra Türk hükümeti bizim yerel bir çalışanımızı gözaltına alma ya da tutuklama niyetine ilişkin önceden Amerikan hükümetine bilgi vermeyi taahhüt etmiştir.

Bu ön güvenceler temelinde, Türkiye’de kısıtlı vize hizmetlerinin yeniden başlamasına izin verecek derecede güvenlik durumunun iyileştiğine inanmaktayız. Halihazırda tutuklu misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut davalarla ilgili ciddi endişemiz sürmektedir. Aynı zamanda Olağanüstü Hal altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin endişemiz devam etmektedir. Amerikalı yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmeyi sürdüreceklerdir.”

DIŞİŞLERİ: BENZER BİR ADIM ATABİLİRİZ

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu yumuşama kararının ‘olumlu’ olduğu değerlendirilirken “Konsolosluk dairemiz atılacak adımları değerlendiriyor. Benzer bir adım atabiliriz” denildi.

YILDIRIM, ABD’YE GİDİYOR

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, 7-10 Kasım’da ABD’yi ziyaret edecek. Yıldırım’ın, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile yapacağı görüşmede, terörle mücadele, ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin yanı sıra vize sorununun çözümü ele alınacak.