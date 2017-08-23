Diyarbakır Sur’da zoraki yıkım

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Alipaşa ve Lale Bey Mahallesi’nde evini satmayan vatandaşların da evleri yıkılıyor. Evlerini vermeyen vatandaşların elektrik ve suyu kesilerek evlerinden çıkmaya zorlandığı Sur’da evini satmadığı halde Mehmet Güneş’in evi yıkım ekipleri tarafından harabeye dönüştürülerek, çıkmaya mecbur bırakıldı. Güneş, “Anlaşma yapmadığım halde evimi nasıl yıkıyorsun” diyerek tepki gösterdi.

‘ANLAŞMADAN NİYE YIKIYORSUN EVİMİ’

Evini satmadığı için mahkemesi devam eden, Mehmet Güneş’e ait Alipaşa Mahallesi’ndeki eve yıkım ekipleri gönderildi. Evrensel gazetesinin haberine göre, Güneş’in evi, içeride bulunan eşyalarla harabeye döndürüldü. Olaya tepki gösteren Güneş, “Evimizi verme taraftarı değiliz. Gelip, ‘Evini versen de vermesen de biz gelip yıkacağız, mahkemen devam etse de yıkıcağız. Biz evini yıkalım, sen mahkemeye gidersin’ diyorlar. Evim yıkıldıktan sonra, neyin mahkemesi devam edecek ki? Amaçları verecekleri paraya bizi razı etmek. Evimi harabeye dönüştürürken eşyalarım içerdeydi. Bu zararı ise karşılayan yok. Kentsel dönüşümün başladığı günden beri burada yaşayan herkes mağdur oldu. Evlerimiz ister toprak olsun, ister villa biz verme taraftarı değiliz” dedi.

Evlerinden çıkmaları içinde Ramazan ayından bu yana su ve elektriklerinin kesildiğini hatırlatan Güneş, “Ramazan ayından bu yana halk susuz kaldı. Emniyete gidiyoruz, ‘Biz yıkacağız’, kaymakamlığa gidiyoruz ‘Çıkın kamulaştırmışız’ diyorlar. Ev benim, satmadım. Ne devletle ne de TOKİ ile bir anlaşma yapmadım. Ne yapacağımızı şaşırdık. Tapu benim, benimle anlaşmadan nasıl evimi benden alıyorlar” diye soruyor. Kentsel dönüşümle fırsatçıların da arttığına dikkat çeken Güneş, “Halkı buradan çıkarınca Sur dışındaki fırsatçı müteahhitler de ev fiyatlarını yükseltti. Verdikleri 20-30 bin ile ev mi alınır? Bizi hem maddi hem manevi mağdur ettiler.” dedi.

HALKA VERİLMEYEN SUYU BOŞA AKITIYORLAR

Öte yandan günlerdir mahalle halkına baskı yapılarak elektrik ve suyun kesildiği mahallenin suyu Turistik Caddesi üzerinde boşa akarken görüntülendi. Suyun boşa aktığını gören mahalleli duruma tepki gösterdi.