Kano ile Karadeniz kıyılarını gezmeyi hedefleyen çılgın Romen profesör İstanbul boğazına ulaştı

Köstence’nin Agigea limanından kano ile yola çıkan profesör İstanbul Boğazı’na ulaştığında akıntı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Romanya’nın kuzeyindeki Yaş (Iaşi) şehrinde öğretim görevlisi olan 51 yaşındaki çılgın profesör Chirazi Marian, üniversite projesi kapsamında kano ile Karadeniz kıyılarını geçerek rekor kırmayı hedefliyor.

Romen akademisyen, ilk olarak Bulgaristan kıyılarını aştıktan sonra ikinci durak İstanbul Boğazı’na geldiğinde akıntı nedeniyle zorlanınca yardımına ekipler yetişti. Ahırkapı açıklarına kadar sürüklenen akademisyen, Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından fark edilerek istasyona çekildi. Vize işlemlerinin tamamlayan çılgın akademisyen bu kez kanoyla rotasını Gürcistan’a çevirdi..

Yaş Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Fakültesi’nde akademisyen olan Prof. Dr. Chirazi Marian, insan vücudunun hareket halindeyken fizyolojik ve psikolojik etkilerini, iklimsel ve oşinografik açıdan incelemek amacıyla “Pontica – Tekli Kayık ile Karadeniz Turu” projesi kapsamında yaklaşık 1 hafta önce kano ile yola çıktı. Vücuduna tıbbi ölçüm cihazları yerleştiren akademisyen, GP sistemiyle kat ettiği yolu kaydederek GPR sistemiyle de kendisini izlemeye aldı. Proje ile Karadeniz kıyılarını kano ile geçerek rekor kırmayı hedefleyen akademisyen, zorlu yollardan geçerek İstanbul Boğazı’na vardı.

Karadeniz kıyılarını geçerek rekor deneyecek

Yaklaşık 450 kilometre kat eden akademisyen, boğazda akıntıya kapılarak Ahırkapı açıklarına kadar sürüklendi. Kendisini fark eden Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan akademisyen, istasyona götürüldü. 1 hafta önce yola çıkan akademisyen, kano ile Karadeniz kıyılarını geçerek Gürcistan’a ulaşmasının ardından tekrar Romanya’ya dönecek. Bu kapsamda proje bittiğinde 4 bin kilometre yol kat edecek olan akademisyen, kano ile Karadeniz kıyılarını gezen ilk insan olacak.