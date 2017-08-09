Almanya Savunma Bakanı: Türk hükümetine fazlasıyla sabır gösterdik

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin, günden güne Avrupa Birliği’nden uzaklaştığını belirtti. Türk hükümetinin, işlerini kolaylaştırmadığını belirten von der Leyen, “Türk hükümetine karşı fazlasıyla sabır gösterildiğini” vurguladı. Almanya Savunma Bakanı, “Türkiye kendisinin talep ettiği saygıyı bize de göstermeli” dedi. Passauer Neue Presse gazetesine açıklama yapan Savunma Bakanı, “Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşmasına” sert eleştiriler yöneltti.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin doğal olarak sınırındaki Suriye savaşından etkilendiğini ve terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Bakan, ancak bunun hukuk devleti ilkelerinden kopmak, düşünce özgürlüğünü kısıtlamak ve Alman vatandaşlarını hukuk devletine uymayan şekilde cezaevinde tutmak için gerekçe olamayacağını söyledi.

“Türk hükümetine fazlasıyla sabır gösterdik”

Türk hükümetinin, işlerini kolaylaştırmadığını belirten von der Leyen, “Türk hükümetine karşı fazlasıyla sabır gösterildiğini” vurguladı. Almanya Savunma Bakanı, “Türkiye kendisinin talep ettiği saygıyı bize de göstermeli” dedi.

Federal Meclis Savunma Komisyonu’ndan bir heyetin Konya’daki NATO üssünü ziyaret etmesine Türk hükümetinin izin vermesini ise memnuniyetle karşılayan Almanya Savunma Bakanı, “NATO’nun bu konuda devreye girmesinin iyi olduğunu” ifade etti.

Türkiye’nin, temmuz ayında Alman vekillerin Konya üssündeki Alman askerlerini ziyaret etmek istemelerine izin vermemesi, ikili ilişkilerin daha da gerilmesine yol açmıştı. Halihazırda Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşları nedeniyle iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler gergin bir dönemden geçiliyor.

Ziyaret izninin verilmemesi üzerine NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller bir girişimde bulunarak, NATO adına Almanya’yı üsse davet etti. Gottemoeller’in önderlik edeceği Alman heyetin Konya üssünü ziyaretinin 8 Eylül’de gerçekleşmesi bekleniyor.