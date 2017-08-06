Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Avrupa’yı kavuruyor

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları özellikle Avrupa’nın güney ve doğu bölgelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. 11 Avrupa ülkesi için sıcak uyarı alarmı verilirken, 40 dereceleri geçen sıcak hava dalgasının, rüzgar ve nemle birlikte hayatı daha da zorlaştırdığı açıklandı. Romanya’da 2 kişi, İtalya’da da 1 kişi aşırı sıcaklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Hırvatistan, Romanya, İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi 42 santigrat dereceye varan sıcak havalarla mücadele ediyor.

Alarm verilen ülkelerde özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi uyarısı yapıldı.

Hafta içinde yüksek sıcaklık dolayısıyla İspanya, İtalya ve Hırvatistan’da çok sayıda yangın yaşanırken İtalya’da sıcak hava dalgası dolayısıyla hastanelerin acil servislerine yığılma olduğu belirtildi.

Yetkililer, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleninin sıcak hava dolayısıyla hastanelere başvuru sayısının da artığını kaydettiler.

Birçok tatil beldesinde ise turistlere gölgede kalmaları ve sık sık sıvı tüketmeleri yönünde uyarı yapılıyor. İtalya’nın 26 büyük şehrinde aşırı sıcak alarmı verilirken vatandaş uyarıldı.

Benzer şekilde İtalya’nın turistik kenti Floransa’da hava sıcaklığının yüksek olduğu açıklandı. 42 santigrat derece olan hava sıcaklığı, nem ve rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek olduğu bildirildi.

Sıcak hava dalgasından en çok etkilenen bölgelerden biri de Balkanlar. Aşırı sıcaklar nedeniyle Romanya’da da ‘kırmızı alarm’ verilirken Arnavutluk’ta ise 300 itfaiye eri yangınla mücadele ediyor. Son iki gündür klima satışlarında rekor kırıldığı belirtilen Bosna’da sıcaktan bunalan halk, kendini havuzlara atıyor. Komşu Hırvatistan’da durum farklı değil.

Termometrelerin 42’yi gösterdiği Barcelona da alarmda. Özellikle olası orman yagınları için önlemlerini artıran hükümet çok sayıda kişinin de güneş çarpması ve sıcak kaynaklı şikâyetlerle hastanelere başvurduğunu duyurdu.

Avrupa’da yaygın olarak kullanılan hava durumu sitesi MeteoAlarm, sıcak hava dalgasının; İtalya, İspanya ve Hırvatistan dahil, Bosna Hersek, İsviçre, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya ve Karabağ gibi ülkeler üzerinden Türkiye’yi de etkisi altına alacağını duyurdu.

Son olarak Portekiz’deki dev yangınlara aşırı sıcakların yol açtığı açıklanmıştı. Günlerce kontrol altına alınamayan alevler 64 kişinin yaşamına mal oldu.

İtalya’da artan sıcaklık ise Alplerde karların erimesine ve bunun sonucu olarak da sellere yol açtı. Cortina D’Ampezzo’daki selde 1 kişi arabasında mahsur kalarak hayatını kaybetti.

Ülkenin güneyinde ise iki orman yangını çıktı ve bunlarda da alevlerle çevrili kalan 2 kişi kurtarılamadı.

Fransa’da ise geçtiğimiz hafta güney ve doğuda bulunan 13 bölgede can alıcı sıcaklara karşı halk uyarılmıştı. Uyarı 11 bölge için önümüzdeki hafta da geçerliliğini koruyor.

SICAK HAVALAR NEDENİYLE ÖLÜMLER ARTABİLİR

“Lancet” dergisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre sıcaklık bu şekilde artmaya devam ederse 2100 yılına kadar her yıl Avrupa’da 150 binden fazla kişinin buna bağlı sebeplerle hayatını kaybedeceği açıklandı.

Yaşlı kıtadaki her 3 kişiden 2’sinin küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden doğrudan etkileneceği hesaplanıyor.