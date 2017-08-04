Erdoğan rejiminin ‘cadı avı’ Romen vatandaşı tercümanı tehdide kadar ulaştı: “LUMİNA’NIN TERCÜMELERİNİ YAPMA.. YOKSA!..”

Türkiye’de hiçbir hukuki ve ahlaki sınır tanımayarak muhaliflere her türlü zulüm, baskı ve insanlık dışı uygulamalara imza atan Erdoğan rejimi, cadı avını yurt dışında da sürdürmeye çalışıyor.

Romanya’da ‘Hizmet hareketi bağlantılı’ gerekçesiyle yüzlerce Türk vatandaşına (bebek, aile ve çocukları dahil) hukuksuzcu hiçbir vatandaşlık hizmeti vermeyen ve pasaportlarını iptal eden Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, bu hukuksuzluklarının belgelendirilerek dava açılması karşısında paniğe kapılmış durumda. Daha önce ünlü NBA oyuncusu Enes Kanter’in pasaportunun iptali rezaleti ile gündeme gelen Büyükelçi Ertaş yeni bir diplomatik skandala imza attı.

Ertaş’ın geçtiğimiz günlerde News.ro haber ajansında Hizmet hareketi bağlantılı olduğu gerekçesiyle N.P. isimli Türk vatandaşının pasaport haberi ile ilgili akıl almaz bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Pasaportun hukuksuzca iptali ile ilgili mahkeme kararını Romence’ye çeviren Romen vatandaşı yeminli tercüman I.A., Türk Büyükelçiliği rezidansına kumpasla çağırılarak sorgulanıp uyarılarda bulunuldu.

BÜYÜKELÇİ ERTAŞ’TAN “LUMİNA’NIN TERCÜMELERİNİ YAPMA!” UYARISI

Geçtiğimiz günlerde Romanya Adalet Bakanlığından yeminli tercüman I.A, Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinde görevli sözleşmeli memur Mahmut Eser tarafından “gel bir konuşalım” kumpası ile çağrıldı. Konsolosluğa giden I.A, hiç beklemediği şekilde Büyükelçi Osman Koray Ertaş’ın hazır olduğu toplantı odasında sorguya alındı, burada kendisine uyarılarda bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre odada bir büyükelçilik katibi de bulunuyordu. Büyükelçi Ertaş’ın kendisini sorgulamaya çalıştığını belirten I.A, “Niye Lumina’ya tercümanlık hizmeti veriyorsun?. Onların tercümelerini yapma.. Onların okuluna giden çocuğun var mı?” gibi diplomasiye yakışmayan sorulara muhatap kaldığını söyledi.

I.A’nın “Benim her çevreden arkadaşlarım var. Lumina’dan da 20 senedir tanıdığım sevdiğim arkadaşlarım var. Ben herkese tercüme hizmetleri veriyorum. Ben yapmasam başkalarına tercüme yaptıracaklardı” cevabı karşısında büyükelçi, konuyu Ankara’ya bağlayarak, “Dışişleri Bakanlığımız rahatsız oluyor. Bakanlıktan bize böyle bir talep geldi. O yüzden sizi aradık. Romanya’da 100 tercüman arasından bizde akrediteli olan tercüman sayısı sadece 7. Lumina Kurumları’nın tercümelerini yapmanı istemiyoruz. Aksi takdirde akrediteli tercüman sayısı 6’ya düşer” sözleriyle uyarılarını sürdürdü.

BÜYÜKELÇİ ERTAŞ’A SORULAR…

Romanya Haber olarak konuyla ilgili görüşlerini almak istediğimiz Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’a ulaşamadık. Ertaş, telefon ve maille yönelttiğimiz aşağıdaki sorularımıza hiçbir cevap vermemeyi tercih etti.

Biz de Ertaş’a yönelttiğimiz soruları buradan kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:

1)- Hangi ulusal ve uluslararası hukuk kriterine göre Romen vatandaşı bir tercümanı sorgulayabiliyorsunuz? Niçin ve hangi maksatla Romanya Adalet Bakanlığında kayıtlı yeminli bir tercümanı uyarabiliyorsunuz?

2)- Hangi yetki ve kimlikle Romen vatandaşı bir tercümanın kime hizmet verip kime hizmet veremeyeceğine karışabiliyorsunuz? Bu girişiminiz diplomasinin ve normal bir hukuk kriterinin neresinde yazıyor?

3) – Tercümanı, “Türkiye aleyhinde bu tür tercümeler yapmanı istemiyoruz” dediğiniz belge pasaportu iptal ettiğiniz bir türk vatandaşının mağduriyetini ve hakkını mahkemede arama çabasından ibaret. Vatandaşın pasaportunu hukuksuzca iptal ederek Türkiye’yi rezil eden siz misiniz? yoksa hakkını mahkemede arayan masum vatandaşlar mı?

4)- Rejiminize muhalif gördüğünüz kişilerin yeni doğmuş bebek ve çocuklarına kadar kimlik ve pasaport gibi temel vatandaşlık hizmeti vermeme uygulamasını hangi ulusal ve uluslararası hukuk kriterine göre yapıyorsunuz?



(ROMANYA HABER -BÜKREŞ)