Almanya’nın Hessen eyaletinde görev yapan Türk kökenli kadın başkomiserin MİT’e çalıştığı ortaya çıktı.
Polis başkomiserinin, Frankfurt ve Mainz kentlerindeki Türk konsoloslukları üzerinden MİT ile irtibatlı olduğu tespit edildi.
MİT’in Almanya’daki faaliyetleri yeni bir boyut kazandı. Almanya’daki başta diyanet kurumu DİTİB, konsolosluklar, paravan şirketler ve Türk bankaları üzerinden ajan ağı kuran MİT’in bu kez Alman polis birimlerine de sızdığı iddia edildi.
ANF’nin Almanya’da Pazar günleri yayınlanan “Welt am Sonntag” gazetesinden aktardığına göre, Hessen Eyaleti’nde görev yapan Türk kökenli bir başkomiser Almanya’daki MİT ajanlarıyla sıkça görüştü.
Gerçek ismi açıklanmayan ve gazetenin “Semra Melek” ismini verdiği polis memuruna ilişkin geçtiğimiz Aralık ayında Hessen Eyaleti’nin istihbarat kurumu Anayasa Koruma Örgütü gizli bir rapor hazırladı.
“Genişletilmiş güvenlik soruşturması” adıyla hazırlanan gizli raporda Ankara doğumlu kadın polisin Türk istihbaratı ile ilişkilerine dikkat çekildi. Söz konusu rapor Alman İçişleri Bakanlığı’na gönderildi.
MUHBİR POLİS GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
Bunun üzerine Hessen Eyaleti Emniyet Müdürü Sabine Thurau ve Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Örgütü Başkanı Robert Schäfer devreye girdi ve Türk kökenli polis memuruna ilişkin olumsuz bilgilerin rapordan çıkarılmasını istedi.
Ancak raporu hazırlayan birimler Türk kökenli polisin peşini bırakmadı ve yeni bir rapor hazırladı. Sonuç olarak da muhbir polis görevinden uzaklaştırıldı. Gazeteye konuşan ve ismini açıklamayan bir kaynak ise “Polisin kadın olması ona pozitif bir hava kattığı ve gerçek rolünü gizlemesine neden olduğu açık” diye konuştu.
Semra Melek adı verilen Türk kökenli polis başkomiserin, Frankfurt ve Mainz kentlerinde MİT görevlileriyle görüştüğü belirtiliyor.
MİT ALMAN İSTİHBARATINA DA SIZMAK İSTEMİŞTİ
Temmuz ayının başında da Almanya’nın iç istihbaratından sorumlu olan Anayasa Koruma Örgütü’ne MİT’in sızmaya çalıştığı açıklanmıştı. MİT’in Alman istihbaratını sızma planının ise Anayasa Koruma Örgütü için çalışmak isteyenler üzerinden yürütmeye çalıştı. Zira istihbarat kurumu son dönemlerde yeni elemanlar almak istemiş ve yapılan incelemede Türkçe konuşan birçok aday dikkat çekmiş.
Bu kişilerin MİT ile bağlantısı olma ihtimali üzerinde duran Alman istihbaratı başvuruları reddetti. Daha önce de MİT birçok kez Alman polisi ve istihbaratına Türk tercümanlar üzerinden sızmaya çalışmıştı. Birçok tercüman deşifre edilerek görevlerine son verilmişti.
(Artı Gerçek)