Freedom House raporuna göre Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında dünyada 163. Avrupa’da ise sonucu oldu. Özgür olmayan listesinde yer alan Türkiye’de onlarca gazeteci hapiste.

Amerika Merkezli insan hakları kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi) 2017 yılı Basın özgürlükleri raporunu açıkladı. Raporda 199 ülke, basın özgürlüklerinin durumu açısından 0 (en iyi) ve 100 (en kötü) olmak üzere derecelendirildi. Buna göre Türkiye, 76 puanla dünyada 163’üncü, Avrupa’da ise 42’nci ve son sırada yer aldı.

EN ÇOK TÜRKİYE GERİLEDİ

Rapora göre; 2012-2016 yılları arasında notu 20 puan düşerek bu tarih aralığında basın özgürlükleri en fazla gerileyen ülke Türkiye oldu. Dünya sıralamasında 199 ülke arasında 163. sırada yer alan Türkiye 2017’de Angola, Myanmar, Çad ve Zimbabve gibi ülkelerinde gerisinde kaldı.

ARTIK ‘ÖZGÜR OLMAYAN’ KATEGORİSİNDE

Raporda ülkeler ayrıca, basın özgürlüklerinde “özgür”, “kısmen özgür” ve “özgür olmayan” kategorilerine göre sınıflandırılırken, Türkiye “özgür olmayan” kategorisine dahil edildi. Bunun yanında Türkiye, 2012-2016 yılları arasında notu 20 puan düşerek bu tarih aralığında basın özgürlükleri en fazla gerileyen ülke oldu.

DARBE SONRASI BASKILAR ARTTI

Raporda, Türkiye’nin notunun düşürülmesine gerekçe olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çok sayıda baskıcı tedbirin hayata geçirilmesi gösterildi. Sansürün artması, eleştirel ve bağımsız medya kurumlarının kapatılması, gazetecilerin lisanslarının toplu iptal edilmesi, gazetecilere karşı keyfi gözaltı ve şiddet vakalarındaki keskin artış örnek verildi.

‘VAHİMDİ ÇOK KÖTÜ HALE GELDİ’

Raporda, darbe girişiminden sonra bağımsız, eleştirel medya açısından zaten vahim olan durumun daha da kötü hale geldiğini kaydedildi. Bu süreçte binlerce gazeteci ve medya mensubunun işsiz kaldığı, birçoğuna da ülkeden çıkış yasağı getirildiği vurgulandı.

EN ÖZGÜR NORVEÇ, EN KÖTÜ KUZEY KORE

Rapora göre basının en özgür olduğu ülke Norveç, en kötü olduğu ülke ise Kuzey Kore. Listede ilk baştaki ülkeler sırasıyla Norveç (8 puan), Hollanda, İsveç (11’er puan), Belçika, Danimarka, Finlandiya (12’şer puan), Lüksemburg (14 puan) ve Andorra, İzlanda ve Liechtenstein (15’er puan) olarak sıralanıyor.