Diyarbakır’da Çevreyolu refüjüne ekilen sarı ve kırmızı laleler; yeşil, sarı ve kırmızı ‘kürt halkının renklerini hatırlatıyor’ gerekçesiyle sarı laleler biçildi. Sarı Lalelerin Diyarbakır’a atanan kayyım tarafından biçtirildiği ileri sürüldü.



Diyarbakır’da Çevreyolu refüjüne sarı ve kırmızı lale eken Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ortaya yeşil, sarı, kırmızı kürt halkının sembolü renk ve görüntü ortaya çıkması üzerine sarı laleleri biçti.

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın referandum çalışmaları kapsamında 1 Nisan’da Diyarbakır’da düzenlediği miting öncesi, Çevreyolu üzerindeki refüjlere kırmızı ve sarı laleler eken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, sarı laleleri kopardı.

DİHA‘nın haberine göre, Seyrantepe kavşağından Şeyh Said Meydanı’na (Dağkapı Meydanı) uzanan refüjde, yeşil-sarı-kırmızı renklerin ortaya çıkması üzerine sarı lalelerin uçlarından kesildiği görüldü. Sarı Lalelerin Ankara’dan atanan Kayyım Belediye Başkanının emriyle koparıldığı bildirildi.

Belediyenin bu uygulaması 1990’lı yıllarda bölge kentlerinde trafik ışıklarında yeşilin yerine mavinin konulmasını hatırlattı.

Yeşil, Sarı, Kırmızı (Kürt renkleri) olmasın diye sarı laleler belediyeye atanan kayyum tarafından biçildi.

Yer:Diyarbakır

Tarih: 2017 pic.twitter.com/6RpGEbZVWD — Amed Dicle (@ameddicleT) April 28, 2017