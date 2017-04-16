Ortodoks Hristiyan dünyası, 40 günlük orucun ardından bugün Hz. İsa’nın yeniden diriliş günü olarak kabul edilen ‘Paşte Bayramı’nı coşkuyla kutluyor.

Hristiyan dünyasında Hz. İsa’nın “çarmıha gerildikten sonra dirildiğine” inanılan gün olan Paşte (Paskalya) bütün Hıristiyan dünyasında olduğu gibi Romanya’da da coşku ve sevinçle kutlanıyor.

Yıllar sonra ilk defa bu sene Ortodoks ve Katolik dünyası Paskalya’yı (Paşte) aynı tarihte birlikte kutluyor.

CUMHURBAŞKANI’NIN PAŞTE MESAJI

Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, facebook hesabı üzerinden yayınladığı ‘Paşte Bayramı’ mesajında yurt içinde ve yurt dışındaki bütün Romen vatandaşlarının bayramını en sıcak duygularla kutladığını ifade etti. Iohannis, bu kutsal günün Romen halkı olarak birlik ve beraberliğe vesile olması dileğinde bulundu.

Başbakan Sorin Grindeanu da yayınladığı Bayram mesajında Paşte’nin Romen halkının değerleri arasında ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek Bayramı tebrik etti.

KİLİSELERDE DUA EDİLDİ

Ülke genelinde kiliselerde dün gece yarısı düzenlenen ayinden sonra mum yakan Romen vatandaşları, dilek tuttu. Romen vatandaşları ellerindeki mum ışığını söndürmeden eve götürmeye çalışırken cadde ve sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu.

Ayinin ardından katılımcılara renk renk boyanmış paşte yumurtası ve kozanak çöreği dağıtıldı. Ayine katılanlar mum yakıp dilekler dilerken, çocuklar da Paskalya yumurtalarını tokuşturdu.

1 HAFTA BOYUNCA KUTLANIYOR

Ortodoksların en önemli bayramlarında sayılan Paşte, bir hafta boyunca kutlanıyor. Yunan kökenli Paskalya (Paşte) kelimesi ‘kurtuluş’ anlamına geliyor.

Paşte, oruçla geçen 5 haftalık bir dönemi kapsıyor. Sonunda da Bayram olarak kutlanıyor. Ortodoks vatandaşlar, Romanya’ya has ‘Kozanak” adı verilen bayram için özel tatlı ve yemekler hazırlıyor, boyalı Paşte yumurtası haşlıyor, mum yakıyor. Yumurtaların kırmızıya boyanması Hz. İsa’nın kanını sembolize ediyor.