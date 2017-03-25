Alman İstihbaratı BND’nin, darbenin arkasında Fethullah Gülen’in olmadığını açıklamasının ardından benzer bir demeç ABD’den gelmişti. İngiliz Parlamentosu Dışişleri Komitesi (FCO) de yayımladığı rapor ile Gülen hareketi liderinin, 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldığına dair şimdiye kadar bir delil bulunamadığını açıkladı.

İngiliz Parlamentosu Dışişleri Komitesi, AKP iktidarını kendi kurduğu proje sulh ceza hakimlikleri vasıtasıyla Hizmet hareketini terör örgütü ilan etme gayretine de raporda yer verdi. FCO, Gülen hareketi gönüllülerinin İngiltere tarafından terör örgütü üyesi şeklinde tanımlanmasının kabul edilemeyeceğini kayda geçirdi.

İngiltere’nin, darbe girişiminin ardından Türkiye’yi desteklemesinin ‘haklı’ bir davranış olduğunu savunan FCO, Ankara’nın 15 Temmuz sonrası yürüttüğü cadı avını ise ‘orantısız’ olarak tanımladı. Raporda, Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının zayıfladığına dikkat çekildi.