Twitter’in 10. kez yayınladığı Şeffaflık Raporu’nda, Türkiye’ 2016 ylınıda en çok hesap kapatılması isteyen ülke oldu. Son 6 ay içinde Türkiye’den 3 bin 76 hesabın kapatılması için Twitter’a başvuru yapıldığını açıkladı. Bu başvuruların 2 bin 232’sinin hükümet , polis ile başka kurumlar ve kişilerden, 844’ünün de mahkemeler aracılığıyla gerçekleştirildi. Dünya genelinde ise 13 bin 022 hesaba yasak getirilmesi istendi.

Sosyal medya ortamında paylaşılan mesajlara ilişkin de Twitter’a 8 bin 417 hesaba ilişkin rapor iletildi. Raporda Türkiye’den başvurular uyarınca 290 hesabın kapatıldığı, 489 Twitter mesajının da silindiği belirtildi.

Türkiye’den Twitter’da paylaşılan 1368 ayrı mesajın silinmesi isteminde bulunduğu, bunlardan 414’ünün uygun görülerek sosyal medya paylaşımından silindiği de belirtildi.

Sosyal medya kullanıcılarının hesaplarının kapatılması isteminde Türkiye’yi 1334 başvuru ile Fransa izlerken, Rusya 522, Almanya 236, Endonezya 176, ABD 102, Hindistan 97, Japonya 82, İngiltere de 66 kullanıcı hesabının yasaklanması için Twitter’a başvuruda bulundu.

Onaylı gazeteci ve basın kuruluşları hesapları da hedefte

Gazeteciler ve basın kuruluşlarının onaylanmış hesaplarıyla ilgili dünya genelinde gelen 88 talepten 77’sinin Türkiye’den geldiğini açıklayan Twitter, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği gerekçesiyle bu konuda genellikle herhangi bir işlem yapmadıklarını belirtti. Buna rağmen onaylı gazeteci ve basın kuruluşu hesabından atılan 15 tweet silindi, 14 hesap da kapatıldı. Kararın gerekçesi olarak mahkeme kararları gösterildi.

Twitter, dünya genelinde ise radikalizm ve terörle mücadele kapsamında 376 bin 890 hesabın kapatıldığını duyurdu.