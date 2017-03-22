KHK’yla kapatılan Sızıntı’nın yerine Çağlayan Dergisi yayın hayatına başladı.
1979 Şubat’ında kapağında ağlayan çocuk fotoğrafı ve Mehmet Âkif Ersoy’un “Uyan Uyan” şiirinden alıntı yapılarak “Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına” sloganıyla yayın hayatına başlayan Sızıntı Dergisi 26 Temmuz 2016 yılında AKP’nin çıkardığı bir KHK’yla kapatılmıştı.
Sızıntı coştu ve Çağlayan oldu.
Çağlayan Dergisi’nin sosyal medya hesabından ilk sayının kapak fotoğrafı paylaşıldı. Ve şöyle denildi:
Kapak fotoğrafının altında ise kısa bir şiir yer aldı:
“‘Sızıntı” umman oldu,
Can içinde can oldu,
Lütfeyledi Yaradan,
Coştu ‘Çağlayan’ oldu”
İşte derginin kapağı: