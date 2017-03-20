MAZLUMDER mahkeme kararı ve atanan kayyımla Genel Merkezin ve mevcut başkanın katılmadığı Olağanüstü Genel Kurul’a gitti. Kurul sonrası önerge ile çoğu Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da bulunan 16 şubesi kapatıldı. Ankara Araştırma Kültür Vakfı’nda yapılan Genel Kurul sonucunda mevcut Genel Başkan Ahmet Faruk Ünsal’ın yerine AKP hükümetine yakın olarak bilinen İstanbul Şube Başkanı Ramazan Beyhan Genel Başkan olarak seçildi. Genel Merkez İstanbul’a taşındı.

16 şube kapatıldı

Genel Kurul’da verilen önerge ile Diyarbakır, İzmir, Urfa, Antep, Kocaeli, Batman, Mersin, Van, Şırnak, Sakarya şubelerinin de aralarında bulunduğu 16 şube, delegelerin oylarıyla kapatıldı. Bu şubelerin ortak özelliği ise, Kürt sorunu konusunda duyarlı olmaları ve bölgedeki hak ihlallerine ilişkin sık sık rapor hazırlamalarıydı.

Mahkeme kararı ile kayyum

Sendika.Org’un haberine göre, MAZLUMDER’in 16 şubenin kapatılmasıyla sonuçlanan süreç geçen yıl başladı. Türkiye’nin batı illerindeki bazı şubeler olağanüstü genel kurul toplanmasını talep ederek 192 delegeden imza topladılar. Ancak bu girişime başka şubelerden itiraz geldi.Bir taraf, kongre toplanması için delege sayısının, diğer taraf ise üye sayısının baz alınmasını gerektiğini savunuyordu.

Şubeler arasında başlayan tartışmalar mahkemeye taşındı. Mahkeme önce, tüzük gereği üye sayısının bazı alınması gerektiğini söylese de, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi ise delege sayısının baz alınarak kongre yapılabileceği yönünde rapor hazırladı.

Raporun mahkemeye ulaşmasının ardından, mahkeme kongre isteyen grubun lehine karar verdi. Kararın ardından Mazlum-Der’e kayyum atandı. Bu sırada mahkeme kararına istinaf mahkemesinde itiraz edildi. Mahkeme itirazı karar bağlamadan, olağanüstü kongre kararı alındı.

“Mesele İstanbul Şubesi’nin vesayet kurma çabasıdır”

MAZLUMDER Genel Merkezi bugünkü kurula katılmadı. Dün yaptıkları yazılı açıklamada, yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekilmişti. Açıklamada, “Meselenin esası İstanbul Şubemizin, tüm MAZLUMDER şubelerinin eşit olduğu temel prensibini kabul etmeyerek, şaibeli bir delege çoğunluğu üzerinden elde ettiği güç ile Genel Merkez ve diğer şubeler üzerinde vesayet kurma çabasıdır. Bizler herhangi bir şubenin ne genel merkez ne de başka şubelere şaibeli bir sayısal çoğunluk üzerinden vesayet kurmalarını kabul etmeyeceğimizi yineliyor, güce değil, hakka boyun eğmeye devam edeceğimizi, hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi, bu hukuksuz ve keyfi olağanüstü genel kurula katılmayacağımızı üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile ilan ediyoruz” denilmişti.

İHD: MAZLUMDER’e operasyon düzenlendi

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, iktidara yakın olan MAZLUMDER İstanbul’un genel kurul istediğini ancak olağanüstü genel kurula gitmemesi üzerine kayyğm atandığını ve kayyumun genel kurul tarihini belirlediğini söyledi. Mevcut yönetimin yaptığı açıklamaları da hatırlatan Türkdoğan, “MAZLUMDER ikiye bölündü. Genel Kurul’da hükümete yakın grup hakim oldu. Muhalif olanlar katılmadı. 16 Şube kapatıldı” dedi. AKP’nin insan haklarına müdahale etmemesi neniyle büyük sıkıntı yaşandığını vurgulayan Türkdoğan, “Bunun üzerine operasyon yapıldı, 16 şube kapatıldı. Ancak muhalif olanlar insan hakları mücadelesinde geri adım atmayacaklardır. Belki yeni bir oluşuma giderler” dedi. Yeni yönetimin kaygıya da yol açtığını kaydeden Türkdoğan, “Mazlumder’de çok farklı siyasi düşünceleri barındırıyor. Yeni oluşumda farklı dini eğilimler var. Bunların baskın olması farklı eğilimlere yol açar. Bu da kaygı verici” dedi.