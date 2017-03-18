Ekonomideki kötü gidişi uluslarası bir kurum daha tescilledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çekti. Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ise “Ba1” olarak açıkladı.

DHA’nın haberine göre Moody’s, açıklamasında, not görünümü düşürümünün, ülkenin kurumsal gücündeki süregelen aşınma, büyüme görünümündeki zayıflama, bütçe ve dış finansmana yönelik artan baskılar ve Türkiye’nin sonuç olarak yaşadığı kredi şoku riskindeki artıştan dolayı gerçekleştiğini kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye’ye ilişkin not görünümünün durağandan negatife çekilmesine gerekçe olarak Eylül ayından bu yana ülkenin kredi profiline yönelik iç ve dış baskıların maddi olarak arttığını ileri sürdü.