Focus dergisinin internet sayfasına göre, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ile bir araya gelerek “Almanya’nın Türkiye’ye nasıl bir katkı sunabileceği” konusunu görüştü.

Almanya’nın haftalık yayınlanan Focus dergisi internet sayfası ‘der Spiegel’ dergisi enformasyonuna dayanarak “Türkiye Almanya’dan ekonomik yardım talebinde bulundu” başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Almanya Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble’nin bir araya geldiği, görüşmede ekonomik istikrar konusunda Almanya’nın Türkiye’ye nasıl bir katkı sunabileceği konusunda iki bakanın görüş alışverişinde bulundukları öne sürüldü.

OdaTv’den Süheyla Kaplan’ın aktardığı habere göre, Türkiye’nin Almanya’dan Alman turistlerin ülkeye tekrar kazandırılması, ekonomik gelişim konusunda yeni teşvik kredileri alımı gibi konularda görüşüldüğü belirtiliyor. Söz konusu görüşmenin G-20 zirvesi dolayısıyla düzenlenen toplantı esnasında gerçekleştirildiği bildiriliyor.