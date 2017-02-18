Galatasaray’ın efsane ismi Gheorghe Hagi, Jan Olde Riekerink’ten boşalan teknik direktörlük görevi için sarı-kırmızılılardan kendisine de teklif geldiği iddialarına kızdı. Hagi, ”Kötü gününüzde değil, iyi gününüzde gelin. Ben size değil siz bana yalvaracaksınız” dedi.

Çin dahil birçok kulüpten teklif aldığını doğrulayan Hagi, Galatasaray’ın kapısında bekleme gibi bir niyetinin ve beklentisinin olmadığını söyledi. Hagi, ““Adımı kim listeye koymuş. Benim haberim yok. İyi gün dostları. Kötü gününüzde değil iyi gününüzde gelin. Ben size yalvarmayacağım. Siz bana yalvaracaksınız.” tepkisini dile getirdi.

Hagi, gelecek teklife göre Viitorul Constanta’dan ayrılabileceğini de belirterek: “Eğer kendi kurduğum takımdan ayrılacaksam bu kupalar kazanmak isteyen bir kulüp için olacak. Eğer Avrupa’da böyle bir kulüp olmazsa başka ülkelere gidebilirim. Ben her zaman kazanmak istiyorum.” dedi.

HAGİ: ‘STEAUA MARKASI YAŞAMALI’

Romanya’nın en büyük kulüplerinden Steaua Bükreş’in isminin Ordu’ya ait olması nedeniyle Gigi Becali tarafından FSCB olarak değiştirilmek istenmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Hagi, “Steaua Romanya için bir marka haline geldi. Bu marka hepimize ait. Yaşaması lazım.” dedi.

Zorla kimseye herhangi bir şey yaptırılamayacağına değinen Hagi, gerekirse Ordu ile Becali arasında bu konuda aracılık yapabileceğini de vurguladı.