Romanya’da haftalardır devam eden ‘af ve ceza yasası’ protestoları sonuç verdi. Başbakan Sorin Grindeanu başkanlığında bugün öğleden sonra acilen toplanan Bakanlar Kurulu, ceza yasasındaki yeni değişiklikleri içeren kararnamenin geri çekildiğini duyurdu. Toplantıdan sonra kararı açıklayan Başbakan Grindeanu, “Sokağın sesini duyduk. Romanya’nın bölünmesini istemediğimiz için bu kararı aldık”dedi.

Acil hükümet kararnamelerinin geri çekilmesine ilişkin karar da bugün Resmi Gazete’de de yayınlandı.

Başbakan’ın açıklaması protestocular arasında sevinçle karşılandı. Geçen Salı çıkarılan kararın 10 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanıyordu.

Başbakan, protestoların ortaya çıkmasında hükümetin iletişim eksikliğinin rol oynadığını vurgulayarak sorumluluğun Adalet Bakanı Florin Iordache‘ye ait olduğunu söyledi. Görevi geçici olarak müsteşarına devreden Adalet Bakanı’nın görevde kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ise hükümetin aldığı kararı övgüyle karşıladığını açıkladı.

Çavuşesku diktasının 1989 yılında yıkıldığı dönemden sonraki en geniş çaplı protesto gösterileri sonuç verdi. Sosyal Demokrat- Liberal Koalisyon Hükümeti, iç ve dış tepkilerin yükselmesi üzerinde yolsuzlukla mücadelede görevini kötüye kullanan siyasetçilerin soruşturulmasını zorlaştıran düzenlemeyi iptal etti.

22 Ocak’ta başlayan protestolar nedeniyle daha önce İş, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Florin Nicolae Jianu istifa etmişti. Kararnamelere karşı yapılan protestolara, Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de destek veriyor.

Hükümetin geçtiğimiz çarşamba günü yürürlüğe koyduğu kararname, görevi kötüye kullanmanın en az 200 bin ley (45 bin euro) tutarında zarara yol açması durumunda cezai soruşturma başlatılmasını öngörüyor.

Düzenleme, Romanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Liviu Dragnea’ya ve 2 binin üzerinde politikacı ve resmi görevliye getireceği af nedeniyle göstericilerin tepkisini çekmişti.

Görevi kötüye kullanmaktan yargılanan Dragnea, 100 bin leylik zarara sebep olmakla suçlanıyor. Liviu Dragnea daha önce de seçime hile karıştırma suçundan Nisan 2016’da ceza almış ve kendisine yasalar uyarınca bu yüzden hükümet kurma görevi verilmemişti.