Zafer Çağlayan sürprizi: AKP’li Bakan da sanıklar arasında

ADEM YAVUZ ARSLAN – WASHINGTON



17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet skandalının kilit ismi olan ve ‘kara para aklama’, ‘bankacılık sahtekarlığı’ ve ‘ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme’ suçlaması ile New York’ta tutuklu bulunan Rıza Zarrab’ın 30 ekim de başlayacak duruşması öncesi çok önemli bir gelişme yaşandı.

New York Güney Bölge Savcılığı Çarşamba akşam saatlerinde davaya ek bir iddianame eklendiğini duyurdu. NYGB Savcılığının açıklamasına göre 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet skandalının kilit isimlerinden eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da ABD’de görülen Rıza Zarrab davasına sanık olarak eklendi. Çağlayan’ın yanısıra evinde çıkan dolarlar ile gündem olan Halkbankası eski genel müdürü Süleyman Arslan, yine Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Abdullah Happani dosyaya sanık olarak girdi. Zarrab dosyasındaki sanık sayısı böylece 9’a çıkmış oldu.

Ek iddianame de yer alan suçlamalar ise çok ciddi.

İran ambargosunun delinmesi, İran hükümeti ve İran kurumları adına ABD finansıl sistemini aldatma yanında yasadışı işlemlerin yapılması için Zafer Çağlayan, Süleyman Aslan ve diğer yetkililere rüşvet verilmesi gibi 6 ayrı suçlama yer alıyor.

İddianamede yasadışı işlemlerin yürütülebilmesi için Türk yetkililere rüşvet verildiği ifade ediliyor. Detayların verildiği iddianamede, ABD’nin de telefonları dinlediği anlaşılıyor. Ayrıca söz konusu işlemler için ABD’li makamlara yalan söylendiği, ABD’li makamların bu transferler konusunda Türk yetkilileri defaatle uyardığı bilgisi de yer alıyor.

İddianame de ambargonun nasıl delindiği, rüşvet çarkı ve uluslararası hareketler detaylarıyla anlatılıyor. İddianamede Zafer Çağlayan’ın ‘on milyonlarca dolarlık rüşveti nakit ve mücevher şeklinde aldığı’ bilgisi yer aldı. İddianamede yer alan detayalara göre Rıza Zarrab muhatap olduğu, rüşvet dağıttığı siyasi ve bürokratları kodlamış. Dosyada yer alan detaylara göre Zafer Çağlayan’ın kod adı ‘abi’ymiş.

Çağlayan, ABD’yi dolandırmaktan en fazla 5 yıl, kara para aklamalarından en fazla 20’şer yıl ve banka sahteciliğinden de en fazla 30’ar yıl hapis cezası ile yargılanacak.

Zarrab, 19 Mart 2016’da Miami’ye geldiği sırada gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Aynı suçlardan yargılanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla 27 Mart 2017’de JFK Havaliman’ında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutulanmıştı. Zarrab daha sonra Başkan Trump’a yakınlığı ile bilinen eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey’i avukat olarak tutmuş, bu isimler geçtiğimiz nisan başında Türkiye’ye giderek Erdoğan ile Razzab hakkında özel güreşme yapmıştı.

İDDİANAMEYİ GÖRMEK İÇİN GÖRSELE TIKLAYINIZ