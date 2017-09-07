Silivri Cezaevi’ndeki kadın koğuşlarındaki tuvalet ve banyolara kamera yerleştirildi

15 Temmuz 2016 tarihinde sonra hukuksuzca tutuklanan binlerce kişi için cezaevleri işkence merkezine döndü. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na, kadın mahkûmların kaldığı koğuşlara tuvaletlerinin ve banyolarının görüntülenebildiği kameraların yerleştirildiği öğrenildi.

Çocuklarıyla bir araya gelmek için açık görüş hakkını kullanan siyasi mahkûmların ailelerinin verdiği bilgiye göre, OHAL’in ardından gardiyanlar tarafından kötü muamelelere maruz kalan kadın mahkûmların tuvalet ve banyolarının karşı tarafına kamera yerleştirildi. Kameraların, tuvaletleri ve banyo yerlerini cam bölmenin dışından rahatlıkla görebildiğini ailelerine anlatan kadın mahkûmlar, bu durumdan şikâyetçi.

Birgün’ün haberirine göre, tuvaleti ve banyoyu kullanmadan önce çöp poşetleri ile kameraların görüş açısını kapattıklarını dile getiren mahkûmlar, kamuoyunun bu konuda duyarlı olmasını ve kameraların kaldırılması için kampanya başlatılmasını istediklerini ailelerine iletti.

Ailelere 15 dakikalık “tutuklama”

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ortaya çıkan hak ihlalleri, tuvalet ve banyoların görüş alanına takılan kameralarla da sınırlı kalmadı. Önceki gün açık görüşte çocuklarını gören ailelerin cezaevinin ziyaret bölümünde on beş dakika boyunca gardiyanlar tarafından zorla tutulduğu belirtildi. Aileler tarafından yapılan açıklamada, görüş bittikten sonra çocuklarını alkışlarla koğuşlarına uğurlayan aileler, bu uğurlama yöntemi nedeniyle gardiyanlar tarafından dışarı çıkartılmadı. On beş dakika boyunca aileleri görüş alanında zorla tutan ve buna gerekçe olarak da “mahkûmların sayım işleminin bitmediğini” gösteren gardiyanlara karşı çıkan aileler, kapalı kaldıkları süre boyunca kapıları yumrukladı.