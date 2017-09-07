Önüne gelen herşeyi gasp eden TMSF, uluslararası haber ajansı Reuters’a ait malları satışa çıkardı

15 Temmuz’dan sonrası OHAL kapsamında kapatılan televizyon ve gazetelerin mallarını hukuksuzca satışa çıkaran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) uluslararası bir krize imza atmaya hazırlanıyor. Kapısına mühür vurulan kanallardan İMC TV’nin demirbaş ve lisanslarının ihale ile satılacağının açıklanmasının ardından konuşan, kapatılan kanalın genel koordinatörü Eyüp Burç, TMSF’nin satışa çıkardığı malların İMC TV’ye ait olmadığını belirterek, “TMSF şu anda gasp edilmiş mal satıyor. Bu mallar uluslararası haber ajansı Reuters’a ait. Ahmet’in malını Mehmet’in malıymış gibi satıyorlar” dedi.

Burç ayrıca, Türkiye’de idare hukukunun ya geç işlediğini ya da işlemediğini belirterek, “AİHM bunu iç hukuk yollarına pasladığı için mağduriyetler katlanarak büyüyor” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl canlı yayındayken basılan, ekranı karartılan ve kapısına mühür vurulan kanallar arasında yer alan İMC TV’nin demirbaş ve lisanslarının ihaleye yoluyla satışa sunulacağı açıklandı.

Gazete Karınca’nın haberine göre, TMSF tarafından yapılan açıklamada, İMC TV’nin de aralarında bulunduğu televizyon ve gazetelerin demirbaş ve lisanlarının 5 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında ihale yoluyla satışa çıkarılacağı duyuruldu.

Ancak konuyla ilgili konuşulan İMC TV’nin Genel Koordinatörü Eyüp Burç, TMSF’nin satışa çıkardığı malların İMC TV’ye ait olmadığını söyledi.

TMSF’nin, kanala ekipman hizmeti sunan JAN Prodüksiyon ile kanalın abonesi olduğu ve sözleşme uyarınca kanalda bulunan uluslararası haber ajansı Reuters’a ait malları satışa sunduğunu vurgulayan Eyüp Burç, “Ahmet’in malını Mehmet’in malıymış gibi satıyorlar” dedi.

“TMSF şu anda gasp edilmiş mal satıyor” diye devam eden Burç, “Biz yüzde yüz haklıyız ve bu davayı kazanacağız. TSMF de devletin kasasını zarara uğratacak” diye konuştu.

İMC TV’nin Genel Koordinatörü ayrıca bu süreçten, Türkiye’den yapılan başvuruları ‘iç hukuk yollarının tüketilmediği’ gerekçesiyle geri çeviren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de sorumlu tuttu.

Türkiye’de idare hukukunun ya geç işlediğini ya da işlemediğini söyleyen Burç, “AİHM bunu iç hukuk yollarına pasladığı için mağduriyetler katlanarak büyüyor. AİHM mağduriyetlerin büyümesine yol açmıştır” dedi ve bundan ötürü AİHM’i de ‘zorlayacaklarını’ vurguladı.