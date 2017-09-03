Dünya diken üstündü: Kuzey Kore nükleer deneme yaptı, 6.3 büyüklüğünde deprem oldu!

Kuzey Kore Nükleer Enstitüsü, ileri düzeyle bir nükleer silahı başarıyla ürettiklerini açıklamasında sonra ülkede 6.3 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Japonya, depremin hidrojen bombası denemesinden kaynaklandığı açıklandı. Güney Kore Cumhurbaşkanı acil olarak Güvenlik Konseyi ile toplanırken, Japon savaş jetleri havalandı

Kuzey Kore’nin nükleer füze denemelerini yaptığı bölgede, 10 km derinlikte meydana gelen depremin doğal yollardan olmadığı, insan etkisiyle olduğu belirtiliyor. Deprem Kuzey Kore’nin kuzeyindeki Çin’den, güneyindeki Güney Kore’nin başkenti Seul’e geniş bir alanda 5 ile 10 saniye arasında bir sarsıntı olarak hissedildi. Ana depremden 8 dakika sonra 4.6 büyüklüğünde bir de artçı sarsıntı kaydedildi.

Kuzey Kore: Hidrojen bombası denedik, emri Kim Jong-Un verdi

Kuzey Kore, yeni geliştirdiği kıtalararası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını başarıyla denediğini duyurdu. Yapılan test 5,7 büyüklüğünde bir yapay deprem oluşturdu.

Yonhap haber ajansının Kuzey Kore basınına dayandırdığı habere göre Pyongyang yönetimi, bu yılki altıncı nükleer testi yaptığını açıkladı. Kuzey Kore’nin açıklamasında, yeni geliştirilen kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasının denendiği kaydedildi.

Kuzey Kore devlet televizyonu nükleer deneme emrinin Kim Jong-un tarafından verildiğini ve testin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Deneme ülkenin nükleer silah programını tamamlamak için “anlamlı bir adım” olarak nitelendirildi.

Kuzey Kore’de Hamgyong kentindeki Punggye-ri nükleer deneme tesisi yakınlarında erken saatlerde şiddetli sarsıntı meydana gelmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, tesis yakınlarında “yapay deprem” kaydedildiği, bu nedenle Kuzey Kore’nin bu yılki altıncı nükleer denemesini gerçekleştirdiğinin tahmin edildiği belirtilmişti. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi yapay depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıklamıştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kuzey Kore’nin altıncı nükleer denemeyi yaptığını açıkladı. Toro Kono, “Kuzey Kore’den gelen bilgiler ve diğer incelemeler yeni bir nükleer deneme yapıldığını doğruluyor.” ifadelerini kullandı.

Depremin Kuzey Kore tarafından 2006’dan beri yer altında yapılan altıncı denemeden kaynaklandığını açıklayan Japonya, en az üç savaş jeti kaldırarak havada radyasyon testleri yapmaya başladı.

Depremin büyüklüğü, Kuzey Kore’nin yaptığı hidrojen bombasının bugüne kadar denediği en güçlü silah olduğunu ortaya koyuyor. Kuzey Kore, bu bombayı kıtalararası bir balistik füzeyle ABD topraklarına dahi ulaştırabileceğini iddia ediyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi yaparak, “büyümekte olan Kuzey Kore tehdidini” ele aldığı bildirildi.

Güney Koreli yetkililer depremin kuzeyde bulunan Punggye-ri nükleer alanının bulunduğu Kilju bölgesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Olayın ardından Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Ulusal Güvenlik Konseyi ile acil toplantı yaptı. Çin deprem ajansı da sarsıntıyı ‘şüpheli bir deprem’ olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore son nükleer denemesini Eylül 2016’da gerçekleştirmişti.