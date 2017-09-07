Saraylar Erdoğan’a yetmiyor: Marmaris’te 300 odalı ‘yazlık saray’ inşa ediliyor

Beştepe’de bedeli 1 milyar 370 milyon lirayı bulan ‘Ak Saray’ın ardından Marmaris Okluk Koyu’nda bir yazlık saray inşa ediliyor. Yeni saray için, 3 milyon liralık klima sözleşmesi imzalandığı öğrenildi.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içinde yaklaşık bir buçuk milyon metrekare SİT alanına yapılan 1.150 odalı Başkanlık Sarayı’nın ardından, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için Marmaris Okluk Koyu’nda bir de “Yazlık Saray” yapılıyor.

Birgün gazetesinden Sebahat Karakoyun‘un haberine göre 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde Gökova Körfezi Okluk Koyu’nda 230 metrekarelik dört oda bir salon olarak inşa edilen ve sonraki dönemlerde cumhurbaşkanlarınca kullanılmayan konukevi için ‘onarım’ adı altında başlatılan çalışma, bir süre sonra görkemli yeni bir bina yapımına dönüştü.

DÖRT ODALI YAZLIK YERİNE 300 ODALI SARAY

Yarattığı doğa tahribatı ve yüksek maliyetiyle tepki çeken Yazlık Saray’ın inşaat çalışmaları sır gibi saklanırken, Saray’ın yalnızca klima maliyetinin 3 milyon lirayı bulduğu öğrenildi. Uzmanlar bu bedelin binanın en az 350-400 odalı olacağı anlamına geldiğine dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde daha önce “16 dönümlük büyüleyici bir doğa dokusuna sahip Marmaris Okluk Koyu’ndaki Devlet Konukevi, birinci derece SİT alanı olduğu için inşaat yapma olanağı bulunmamaktadır. Okluk Koyu’ndaki Devlet Konukevi, 230 metrekare alan üzerine oturan, tek katlı, dört yatak odası ve salonu bulunan bir bina ile koruma personelinin kalabileceği prefabrik yapıdan oluşmaktadır” ifadeleriyle anlatılan konukevi yıkılırken, bu bilgi de siteden kaldırıldı. İnternet sitesinde Cumhurbaşkanlığı’na ait Huber Köşkü ve Müze Köşk tüm ayrıntılarıyla yer alırken, Okluk Koyu’ndaki konukevinin adı dahi geçmiyor.

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, dört odalı konukevi yerine yapılacak Yazlık Saray’ın en az 300 odalı olduğunu ileri sürdü.

ÇİN SEDDİ’Nİ ANDIRAN DUVAR

Etrafı Çin Seddi’ni andıran yaklaşık dört metre yükseklik ve kilometrelerce uzunluktaki duvarlarla çevrili alandaki inşaat çalışmaları sır gibi saklanıyor. Bölgeyi yakından bilenler yalnızca duvar yapımı için binlerce ağacın kesildiğini vurgulayarak, inşaatın yaratacağı doğa tahribatının boyutlarına dikkat çekiyor.

CHP’li Üstündağ, yemyeşil alanı çevreleyen duvarların Çin Seddi gibi “uzaydan bile görülebilecek” yükseklikte olduğuna dikkati çekerek, Yazlık Saray’ın yapımı başlamadan sit alanı olan bölgeyle ilgili plan değişikliği yapıldığını aktardı. Üstündağ, “Saray’ın olduğu Gökova 1/ 25 bin planda değişiklik yapılmış ve sit alanı olmaktan çıkarılmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluruyla tescil edilmiş durumda” dedi.

İnşaat çalışmalarının çevreye zarar verdiğini belirten Üstündağ, “Yazlığın yapımı yasal değildir. Kaçaktır ve çevreye zarar vermektedir. Söz konusu alanda yapılaşma yasa dışıdır. Koy, balıkçılığa dahi kapalı. Biraz ilerisi Akdeniz foklarının yumurtlama alanıdır” diye konuştu.

Maliyeti merak konusu

Resmi açıklamalara göre, proje bedeli 1 milyar 370 milyon lira olarak açıklanmasına karşın Mimarlar Odası’nca en az dört buçuk milyar liraya mal olduğu belirtilen Beştepe’deki Saray gibi Yazlık Saray’ın maliyeti de şimdiden merak konusu oldu.

Birgün gazetesinin haberine göre, Yazlık Saray’da kullanılacak klima alımı için bedeli 3 milyon lirayı bulan sözleşme imzalandı. Uzmanlar klima maliyetinin 3 milyon lira olabilmesi için yapılacak binanın en az 350-400 odalı olacağı tahmininde bulunuyor.