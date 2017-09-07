‘Sarayda, birbirine tekme atmaya varan çok şiddetli kavgalar var’

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan: R. Erdoğan’ın resmi başdanışman, danışman, gayri resmi danışmanları ve bürokrat halkaları ve klikleri fena şeklide birbirine girmiş durumda.

Önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bir dönem basın danışmanlığı yapan, Ankara ve güvenlik bürokrasisi kulislerine yakınlığıyla bilinenYeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, ‘Ak Saray’da “tekmeleşmelere varan” şiddette kavgalar yaşandığını öne sürdü.

Takan, bugünkü Yeniçağ gazetesinde, “Sarayda çok şiddetli kavga var” başlığıyla yayınlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Saraya ‘metal yorgunluğu’ raporu hazırlayan teşkilatlardan sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ne demişti; ‘AK Parti’de tartışılmaz ve vazgeçilmez bir kişi vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan’dır.’ Ataş, hızını alamamış, Erdoğan dışında herkesin tartışılabilir ve değerlendirmeye tabi tutulabilir olduğunu da sözlerine eklemişti. Lafı nereye getireceğim?.. Saray odalarına… Ve o odalar içindeki şiddetli kapışmalara ve tekmeleşmelere…

‘Metal yorgunluğu’ndan başlayalım. Bazı il başkanlarının ve teşkilatların ancak kapı arkalarında seslendirmeye cesaret ettiği ‘metal yorgunluğu bizde değil yukarıdakilerde’ homurtuları sarayı çok rahatsız etmiş. R. Erdoğan’ın resmi başdanışman, danışman, gayri resmi danışmanları ve bürokrat halkaları ve klikleri fena şeklide birbirine girmiş durumda. Sanki, ellerinde birer metal yorgunluğu ölçer aleti var!.. Herkes bu aleti diğerinin üstüne tutmuş yorgunluğun derecesini söylüyor. Kimlerin dinlendirilmesi gerektiğine ilişkin isim listeleri dillerde dolaştırılıyor…”

Saraydaki iç kavgaların tek başlığı ‘metal yorgunluğu’ mu?

Hayır!

Saray sakinleri, seçimin zamanlaması konusunda 3’e bölünmüş durumda:

1) Baskın seçim isteyenler (Kasım sonu veya Aralık ayı başı).

2) 15 Temmuz 2018’de olsun diyenler.

3) Takvimi hiç bozmayalım 2019’da yapılsın da ısrarcı olanlar.”