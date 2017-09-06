Erdoğan’ın siyasi geleceği için suikaste gönderilen MİT, tarihinin en rezil istihbarat başarısızlığına imza atmış!

Türkiye tarafından henüz kabul edilmese bile en az 2 MİT ajanı Kuzey Irak’ta Cemil Bayık’a suikaste giderken PKK’lılar tarafından yakalandı. İddiaya göre, 2015 temmuz ayının sonrasında MİT’in Cemil Bayık’ın yakın halkasına sızmaya çalıştığını fark eden PKK, Bayık’ın yakın korumalarından birisini yem olarak kullandı. MİT’in yeme aldanması sonucu PKK, MİT ile koruma arasında sağlam bir güven ilişkisi kurmak için koruma aracılığı ile MiT’e önemli istihbari bilgiler aktardı. MİT’e aktarılan bilgiye göre, Bayık’ın tedavi amaçlı Süleymaniye’ye gidecekti. Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın böyle bir operasyonu kendi siyasi başarısı olarak görmek istemesi üzerine Bayık’ın öldürülmesi için düğmeye basıldı.

Bu bilgi üzerine iki kritik MİT görevlisi köstebekleri ile Süleymaniye’de bir görüşme ayarlamaya karar verince yakalandı. Operasyonun tamamı videoya çekilirken MİT’çiler için hem Erdoğan’ın hem de Hakan Fidan’ın devreye girdiği fakat sonuç alamadığı açıklandı. PKK’nın söz konusu operasyon görüntüleri yayımlaması durumunda Erdoğan, Türk tarihinin en utanç verici istihbarat başarısızlığının altına imza atmış olacağı konuşuluyor.

Washingtonhatti.com’un haberine göre operasyonların detaylarını Kürt gazeteci ve bölge tecrübesi ile bilinen Fazel Hawramy Al Monitor’a yazdı. Hawramy’nin Ağustos ayının başlarında Bayık’ın koruması MİT görevlilerine Bayık’ın tedavi amaçlı Süleymaniye’ye gideceğini bildirdi. Bayık’ın öldürülmesi veya ele geçirilmesi Erdoğan için çok önemli bir istihbari başarı olacaktı. Fakat son anda Bayık’ın koruması Süleymaniye’nin Kürdistan Yurtseverler Birliği (PUK) tarafından sıkı bir şekilde izlendiği için görüşmenin Kandil Dağı ve Süleymaniye arasında yer alan Dukan adlı bölgede yapılmasını talep etti. Gölü ile meşhur Dukan özellikle Arap ve Kürtler tarafından yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Bu anlamda bölge casusluk operasyonları için çok elverişli bölge konumda bulunuyor.

Cemil Bayık

PKK, MİT’e yaptığı operasyonu videoya çekmiş

3 Ağustos’ta bölgeye giden ve 2 MiT ajanının yanlarındaki Kürt refakatçiler ile bir yazlıkta bulunduğunu öğrenen bir grup PKK’lı, video kaydına aldıkları bir operasyon ile MİT görevlilerini yakalayıp, Kandil’e götürdü.

PKK vakit kaybetmeden 2 MİT görevlisinin sorgusuna başladı. PKK’nın yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan eski bir resmî görevlinin aktardığına göre söz konusu sorgu ve bilgi alma işlemi en az 3 ay sürebilecek. Bununla birlikte, Erdoğan ve Fidan söz konusu MİT operasyonu hakkında hiçbir bilgi vermediği, PUK yetkilileri ile MİT ajanlarının serbest bırakılması için müdahale etmesi için temaslarda bulundu. En az iki defa MİT görevlilerinin serbest bırakılması için girişimlerde bulunan PUK’un talebi PKK tarafından kabul edilmedi.

Çavuşoğlu MİT’çiler için bölgeye gitmiş

23 Ağustos’ta Erbil’e giden Dışişleri Çavuşoğlu PUK yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ama söz konusu görüşmeden bir sonuç alınamadığı anlaşılıyor. MİT olayı ile Al-Monitor’e konuşan iki farklı kaynağın aktardığına göre Ankara Tahran’ın kendisi adına olaya müdahale etmesini istemiş ancak PKK ile görüşme gerçekleştiren Tahran da bir netice alamamış.

Çavuşoğlu’nun Erbil ziyaretinin hemen ertesi günü Ankara, PUK temsilcisi Bahroz Galili’yi sınır dışı etme kararı aldı. Süleymaniye havalimanına indikten hemen sonra açıklamada bulunan Galili, PKK’nın istediği gibi hareket edemeyeceğini KRG (Kürdistan Bölge Yönetimi)’nin egemenliğine saygı duyması gerektiğini ifade etti.