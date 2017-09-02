Erdoğan Avrupa’daki Türk göçmenleri nasıl baştan çıkarıyor?

Avrupa’daki birçok Türk’ün anavatanlarına karşı ilgisinin az olduğunu belirten Economist, Almanya’daki Türk seçmenlerin referanduma katılım oranının yüzde 49’da kaldığına dikkat çekiyor. Buna rağmen siyasilerin Erdoğan’ın diaspora oylarını etkilemesinden rahatsız oldukları ifade ediliyor.

Economist’e konşan Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Uyum Müsteşarı Serap Güler “Özgür, demokratik bir ülkede büyümüş olan kişilerin, Erdoğan’ın anayasa değişikliklerine destek vermesi bir felaket” diyor.

Güler’e göre bu durum Almanya’nın yıllardır başarısız olan uyum politikasının faturası.

Almanya’daki Türk toplumu üzerine araştırma yapan sosyolog Detlef Pollack ise, Erdoğan’a olan desteğin demokrasiyi reddetmek değil, bir meydan okuma olduğunu belirtiyor: “Mesajları şu: bizi ciddiye alın.”

“Camiye daha az giden ama kendisini daha dindar olarak tanımlayan bir nesil”

Economist, Türkiye’deki referandumla birlikte Almanya’daki Türklerin aidiyet duygusuyla ilgili endişelerin de yeniden su yüzüne çıktığını belirtiyor.

Araştırmaların Almanya’daki ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin, ebeveynlerine göre diğer Almanlarla daha çok ilişki içinde bulunduğu ve muhafazakar fikirlere daha az bağlı olduğunu gösterdiği hatırlatılıyor.

“Bazıları ise davranışları aksini gösterse de, kimliklerini Türkiye ile ilişkili fikirlere dayanıyormuş gibi tanımlıyor. Babalarından daha az camiye gidiyorlar, ama kendilerini daha çok dindar olarak tanımlıyorlar.”

Duisburg-Essen Üniversitesi’nin son yaptığı araştırmaya göre, Kuzey Ren Vestfalya’da yaşayan Türkler arasında, Türkiye’yi evleri olarak görenlerin sayısı artıyor.

Yapılan başka bir araştırmaya göre ise Almanya’daki göçmen toplumları arasında eğitim seviyesinin en düşük olduğu grubun Türkler olduğu hatırlatılıyor.

“Türkiye’nin hastalıklarının kendi ülkelerine taşınacağından endişeliler”