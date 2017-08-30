PİLOTLARINI ORDUDAN ATAN VE SAVUNMASIZ KALAN TÜRKİYE’YE ABD’DEN TEKLİF: GÖNDERİN EĞİTELİM

15 Temuz’dan sonra TSK’dan sayıları bin 350 olan pilotların 670’i de ihraç edildi, birçoğu da hapse atıldı. İhraç edilenlerin arasında F-16’ları da kullanabilen 350 civarında Hava Kuvvetlerine bağlı savaş pilotu bulunyor. Bu açığı kapatmak için her türlü yolu deneyen Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Pakistan’dan F-16 pilotu istemişti. ABD buna karşı çıkmıştı. Yeni süreçte ABD’nin Türkiye’ye F-16 pilotlarının eğitimi için “F-16 pilotlarınızı ABD’ye gönderirseniz burada eğitiriz” dediği, ancak Türkiye’nin bu teklife sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Hürriyet’tin haberine göre, Türkiye’nin savaş uçağı filosunun çoğunluğunu 240 uçak ile Amerikan Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-16’lar oluşturuyor. Darbe girişimi sırasında 25 pilotun F-16’larla uçtuğu ve bu pilotların 11’i de bizzat kritik noktaları bombaladığı ifade ediliyor.

ABD PAKİSTAN’IN EĞİTMESİNİ KABUL ETMEDİ

Hava Kuvvetleri içinde yapılan ihraçlardan sonra 1/1.5 olması gereken koltuk sayısı/pilot sayısı oranı Türkiye’de 1/0.8’e düşmüştü.

TSK’dan ayrılan pilotların geri dönüşü gibi tedbirlere yoğunlaşan hükümet, yeni savaş pilotları yetiştirmek için yurtdışında F-16 eğitmeni arıyor. Türkiye’nin arayışına tek olumlu yanıt Pakistan’dan geldi.

Ancak Pakistanlı F-16 pilot eğitmenlerinin Türkiye’ye getirilmesine ABD itiraz etti. Zira F-16’ların da aralarında bulunduğu ABD menşeili teçhizatın üçüncü ülkeler arasındaki alım satımı, bakım onarımı ya da teçhizata ilişkin eğitim ABD’nin onayına bağlı.

‘GÖNDERİRSENİZ BURADA EĞİTİRİZ’

ABD’nin Pakistanlı eğitmenlere vetosu üzerine Türkiye, “O halde siz gönderin” teklifini yineledi. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, Pentagon’dan bu teklife de olumsuz yanıt geldi.

Türkiye’ye verilen yanıt “Yurtdışında pilot eğitilmesine ilişkin bir programımız yok. F-16 pilotlarınızı ABD’ye gönderirseniz burada eğitiriz” oldu.

Ancak Türk tarafının yeni pilotların eğitiminin Türkiye’deki üslerde ve kendi coğrafyasının koşullarında verilmesi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Habere göre, ABD yönetiminin Türkiye’ye F-16 eğitmeni gönderme konusundaki isteksizliğinin arkasında “kendi savaş pilotlarının önemli bölümünün şu an Suriye ve Irak’ta terör örgütü IŞİD’e karşı savaşta aktif görevde olması” var.