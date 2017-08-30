Hukukçu Uğur Poyraz ByLock’u 1.5 dakikada çökertti

Hukukçu Uğur Poyraz: “ByLock hangi tarihte indirilmiş bu cep telefonlarına biliyor musunuz? Hepsi 15 Temmuz’dan hatta 17/25 Aralık’tan önceki tarihler. İndirdikleri tarihlerin çoğunda suç diye bir şey yok”

CNN Türk’te Şirin Payzın’ın sunduğu Ne Oluyor? programında, ByLock programının indirilmesi tartışıldı.

Hukukçu Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17-25 Aralık süreci öncesi Hizmet Hareketi’yle ilgili sözlerini hatırlattı ve 15 Temmuz’dan çok önce kullanıma kapatılan ByLock uygulamasını indirenlerin suçlanamayacağını çünkü suçta ve cezada kanunilik ilkesi olduğunu vurguladı.

Poyraz “ByLock hangi tarihte indirilmiş bu cep telefonlarına biliyor musunuz? Hepsi 15 Temmuz’dan hatta 17/25 Aralık’tan önceki tarihler. İndirdikleri tarihlerin çoğunda suç diye bir şey yok.” açıklamasında bulundu.