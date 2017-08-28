DANİEL PİPES: GÜLEN’İ DARBE İLE SUÇLAYAN ERDOĞAN BİR PALAVRACI

ABD’li tarihçi, Ortadoğu uzmanı ve düşünce kuruluşu Middle East Forum’un kurucusu, gazeteci Daniel Pipes, 15 Temmuz darbe girişiminin mahalefetin tabiriyle ‘kontrollü darbe’ olduğunu söyledi. Pipes, AKP iltidarının dava süreçlerine sistematik olarak karşı çıkmasının bunun en büyük ispatı olduğuna işaret etti.

15 Temmuz’dan Kuzey Irak’taki referanduma, IŞİD’den İsrail’le ilişkilere kadar bir çok konuda Vocaleurope’un sorularını cevaplayan Daniel Pipes, 2016 Temmuzunda gerçekleşen darbe girişiminin arkasında olduğu iddiası ile Erdoğan yönetiminin Fethullah Gülen’in iadesini ABD’den talep etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna şu karşılığı verdi:

“Türkiye muhalefeti bu darbe girişimini kontrollü bir darbe olarak tanımlamakta. Hükümetin ve Erdoğan’ın haberi olduğu halde darbeyi engellemediği ve bu hadiseden faydalandıklarını ifade etmekteler. Ben bu tanımlamaya önemli ölçüde katılıyorum çünkü Türk hükümeti darbe ile alakalı bu güne kadar bağımsız bir yargı sürecinin işlemesine sistematik olarak karşı çıktı.

Gülen’e gelirsek: ABD kaynakları Türk hükümetinin Gülen’in darbe de ki rolü yada darbenin azıcı dahi olsa liderliğini yaptığına dair her hangi bir delil ortaya koymadığını belirtmekte. Bu bağlamdan hareketle, ben Gülen’e yapılan bu suçlamayı dikkate almıyorum ve bunu Erdoğan’ın her zamanki gibi abartmasına ve palavracılığına bağlıyorum.”

RÖPORTAJIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ