Stockholm Center for Freedom’un hazırladığı rapora göre Hollanda’da Gülen cemaati yanlılarına yönelik baskı ve saldırılarda Türk diplomatik misyonları dışında Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlar da yer aldı.

İsveç merkezli insan hakları derneği Stockholm Center for Freedom, Hollanda’da AKP uzantısı kişi ve kurumların Gülen cemaatine yönelik eylem ve saldırıları hakkında kapsamlı bir rapor hazırladı.

“Erdoğan’ın Avrupa’daki ‘Uzun Kolu’’: Hollanda Vakası” başlıklı raporda, AKP’ye yakın kurum ve kişilerin Hollanda’daki Gülen cemaatine yakın kurum ve kişilere karşı sistematik nefret suçu işledikleri öne sürüldü.

Rapora göre Gülen yanlılarına yönelik saldırıların ardında büyükelçilik ve konsolosluklar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Anadolu Ajansı, UETD (Union of European Turkish Democrats – Avrupalı Türk Demokratlar Birliği), Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Turkish Heritage Organisation yer aldı.

Raporda şu görüşlere yer verildi:

15 Temmuz sonrasında Zaandam Animo Vakfı, Nida Vakfı, Apeldoorn De Ijssel Eğitim Merkezi, Amsterdam Sara Burgerhart Activite Centrum (SBAC) Eğitim Merkezi, Altın Nesil Vakfı, Unie van Betrokken Ouders (Endişeli Ebeveynler Birliği – UVBO) isimli sivil toplum kuruluşları yakılmaya çalışıldı ve taşlandı. Çalışanları tehdit edildi, sosyal medyada fotoğrafları ve isimleri yayınlanarak hedef gösterildi. “BANA YAPILAN SALDIRININ ARKASINDA BÜYÜKELÇİ VAR” Eski imam olan ve yaklaşık 30 yıldır Haarlem kentinde yaşayan Necmi Kaya, Türkiye’deki darbe girişiminden 4 gün sonra, öğle namazını kılmak için gittiği Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Selimiye Camii’nin avlusunda feci şekilde dövüldü. Kaya, SCF’ye yaptığı açıklamada, “Yıllardır gittiğim bir cami bu. Oraya, beni dövmek için gelmişlerdi. Ağır hakaretler ve küfürlerle vurdular. Saldıranları tanıyorum. AKP’li olarak bilinen insanlar. Güçlü ihtimalle büyükelçi de ‘Yapın, arkanızdayım’ demiş. Ben bu iddiamı suç duyurumda da ifade ettim” şeklinde konuştu. 15 Temmuz’dan sonra, Hollanda Türk toplumunu tarafından hakarete uğradıklarını dile getiren Necmi Kaya, “Bu süreçten ailecek çok etkilendik. Kızım, eşinden boşandı. Hele hele bu saldırıdan sonra artık evden çıkarken, arabama binerken tedirgin oluyorum. Sağıma soluma bakarak gidiyorum. Ailem de psikolojik olarak etkilendi” dedi. GAZETECİLERE ‘IŞİDVARİ’ TEHDİT: KAFALARINIZ KESİLECEK Zaman Hollanda gazetesi ve Hollandaca yayın yapan Zaman Vandaag gazetesi Müdürü Mehmet Cerit, Cihan Haber Ajansı Hollanda Temsilcisi Basri Doğan, Zaman Vandaag editörleri Hakan Büyük ve Hüseyin Atasever darbe girişimi sonrası ölümle tehdit edildi. SCF’nin görüştüğü Zaman Hollanda muhabiri Basri Doğan, “Kanınız dökülecek. Hesap vereceksiniz. Sosyal medyada gördüğünüz hain askerlerinizin boğazları nasıl kesildi ise sizin de boğazınız kesilecek. Kanınız bu millete bundan böyle helal.” şeklinde tehditler aldığını aktardı. Doğan, 6 ayrı suç duyurusunda bulundu. Hakan Büyük ise, “Benimle ilgili ‘CIA ajanı’, ‘terörist’ dediler. Tehditler aldım. Kanlar içerisindeki ölü bir kadının fotoğrafının altına ‘Senin de sonun böyle olacak’ yazdılar. Polise giderek suç duyurusunda bulundum” ifadesini kullandı. Hüseyin Atasever cami avlusunda dövülen Necmi Kaya’nın uğradığı saldırıyı haberleştirmek için Selimiye Camii’ne gittiğinde aynı AKP yandaşlarınca linç edilmek istendi. Atasever, SCF’ye şunları söyledi: “Zaman’dan olduğumu öğrenince etrafımı sardılar. Küfretmeye, hakaret etmeye başladılar. Saldırmaya kalktılar. Polis olmasa linç edilecektim. Daha sonra suç duyurusunda bulundum. Eve gidince de sosyal medya üzerinden tehdit almaya devam ettim. Fotoğraflarımız yayınlandı. Sokakta ‘vatan haini’, ‘terörist’ diyenler oldu. Türk komşular, bizimle konuşmamaya başladı.” Rotterdam Başkonsolosluğu’nun Türk vatandaşlarına yönelik muhbirlik çağrısına da yer verilen raporda Başkonsolos Sadin Ayyıldız’ın“Fe…ö’ye safça inanmış yurttaşlarımızın dışındaki aktif F…ö’cüler dikkatle izlenmelidir. Birçok F…ö mensubunun Hollanda’ya kaçtığı bilinmektedir. Hollanda Türk iş dünyasının F…ö’ye destek veren işadamları ve firmalara yönelik yürütülecek mücadelede üzerine düşeni yapacağına ve gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.” şeklindeki açıklaması da yer aldı. SCF raporunda Diyanet’in ve cami imamlarının Hollanda’daki fişleme suçlamaları ve Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Yusuf Acar’ın sınır dışı edilmesine de yer verildi.