Yaptığı sıradışı bir açıklaması Savunma Bakanının istifası ile sonuçlandı

İki aylık Hükümet kabinesinde ilk istifa dün yaşandı. Savunma Bakanı Adrian Tutuianu, istifa ettiğini açıkladı. Bakanın istifasını kendisinin istediğini açıklayan Başbakan Mihai Tudose, TVR’ye yaptığı açıklamada Savunma Bakanına bu durumdan kurtulmasının şerefli bir karar olacağını söylediğini belirtti. Tudose, istifa kararını hemen onayladı.

Bakan Tutuianu’yu istifaya zorlayan sürecin, Savunma Bakanlığı çalışanlarının maaşları ile ilgili yaptığı skandal açıklamanın yol açtığı belirtildi. Tutuianu, açıklamasında Savunma Bakanlığı çalışanlarının maaşlarını ödeyecek fon bulunmadığını, bu nedenle ücretlerin taksitle ödeneceğini açıklamış, tepkiler üzerine sorunun mali değil teknik bir sorun olduğunu ifade ederek konuyu düzeltmeye çalışmıştı.

Ancak Maliye Bakanlığı hemen bir açıklama yayınlayarak ülkedeki tüm bakanlıkların çalışanlarının maaşlarını ödemeye yeterli fon bulunduğunu bildirmişti.

Tutuianu, temmuz ayında da ülkesinin ABD‘den 3,9 milyar dolarlık Patriot füzeleri almayı planladığını söylemişti.

Avrupa’nın en yüksek büyüme trendini yakalayan Romanya’da ekonomik göstergeler ve mali yapı istikrarını koruyor. Ülkenin bu yıl yüzde 5 oranında büyümesi bekleniyor.

(ROMANYA HABER / BÜKREŞ)