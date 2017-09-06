Avrupa’da bir bayram namazı ve ‘ürkütülen kurbağalar’

Yorum | Bülent Keneş | @bkenes

O meşhur atasözünün “attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmeli” versiyonu da var ama bizim vakamıza “kıldığın namaz ürküttüğün kurbağaya değmeli” versiyonu sanki daha uygun gibi. Bu atasözünün salık verdiği şey, yapılan işlerin, takınılan tavrın, hal ve hareketlerin sonuçlarının, yararının ve hikmetinin sebep olacağı muhtemel mahsur ve zararlarından fazla olmasını gözetmenin gerekliliği… İlkesel olduğu kadar pragmatik ve pratik açıdan da hiç fena sayılmayacak bir ölçü bu.

Ayrupa’ya ulaşan sığınmacı müslümanlar, kendi ülkelerindeki bağnazlık, yobazlık, hoşgörüsüzlük ve anlayışsızlık kaynaklı tehditlerden ve tehlikelerden kaçarak sığındıkları ülkelerde de hızla bir gerilim ve endişe kaynağı ve konusu olabiliyorlar. Sonra da kendi hal ve hareketlerine, kendi sorumluluklarına hiç aldırmadan, kendi yaptıkları hataların muhasebesini hiç yapmadan Batı’da yükselen İslamofobi ve Müslüman karşıtlığından yakınıp duruyorlar. Hızla yayılan İslamofobi ve yabancı düşmanlığı hastalığından yakınmakta belki haklı olabilirler ama bu hastalığa önemli ölçüde kendilerinin takındığı hal ve hareketlerin yol açtığından pek haberdar gibi görünmüyorlar.

Dahası bu Müslüman göçmenler Hristiyanların veya başka din mensuplarının hiçbir Müslüman ülkesinde konforunu süremedikleri özgürlüklerin tadını alabildiğine çıkarırken tefrite kaçmaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. Sığındıkları ülkelerin ırkçı ve İslam karşıtı marjinal kesimlerinin damarına bastıkça basıyor, sığındıkları toplumun sinir uçlarını gerdikçe geriyorlar. Bu yolla kendilerini hedef alan İslamofobi hastalığının daha geniş kitlelere yayılmasına en büyük katkıyı bizzat kendileri veriyorlar.

Bahsettiğim şey IŞİD, el-Kaide gibi sapkın terör örgütlerinin İslam’ı istismar ederek yaptıkları insanlık dışı terör saldırıları, vahşetler ya da kendi pisliklerini örtmek için İslam’ı bir kamuflaj gibi kullanarak başka kültürlere yönelik biteviye düşmanlık ve nefret saçan Erdoğan gibi şarlatanların yaptıkları değil. Bahsini ettiğim şey kendi ülkelerindeki zulüm ve katliamlardan kaçarak Avrupa ülkelerine sığınmak zorunda kalmış Müslümanların bu Avrupa ülkelerinde sergiledikleri bilinçsiz, basiretten, firasetten, empatiden ve anlayıştan yoksun hal ve hareketler.

LÜZUMSUZ ŞOVLAR, GEREKSİZ GÖVDE GÖSTERİLERİ İBADETE DAİR Mİ?

Voice of Europe‏ (@V_of_Europe) isimli bir medya organının “Burası Pakistan ya da İran değil, burası İsveç…” mesajıyla paylaştığı ormanlık bir alanda binlerce kişiyle kılınan bayram namazı görüntülerinin altına yapılan yorumlardan, ibadetin asla gerektirmediği bu tür lüzumsuz gövde gösterilerinin ve gereksiz toplu şovların nelere yol açabileceğinin işaretlerini görmek mümkün.

İsterseniz hiçbir ayrım, seçim ya da edite tabii tutmadan yoğun bir şekilde paylaşılan bu görüntü ve mesajın altında yer aldığı sırayla tercüme ettiğim mesajlara kendiniz bakın ve sanki illa binlerce kişiyle ve açık alanda kılınması farzmış gibi İsveç’te açık alanda çok büyük bir kalabalıkla kılınarak adeta gövde gösterisine dönüştürülen bayram namazının milyonlarca insanın ürkütülmesine değip değmediğine siz kendiniz karar verin.

‘HUZUR İÇİNDE UYU İSVEÇ’

“Kaçırdığım bir şey mi var? Dininizi barışçıl bir şekilde yaşamanızda sorun nedir?”

“Bu Müslümanların geldikleri ülkelerde Hristiyanlığı yaşamayı bir deneyin bakalım. Avrupa’daki bu önemli sorun karşısında göz göre göre ciddiyetten çok uzak olmayın.”

“Huzur içinde uyu (RIP) İsveç.”

“Bu İsveç’te medeniyetin ve ahlakın sonu.”

“Bildiğimiz anlamdaki İsveç bitti.”

“Sevimli namaz. Batılı kulaklar için egzotik. İdeolojiyi unutmayın. Kuzu postunda kurtlar. Yüzyıllardır bildiğiniz İsveç bitmiş.”

“Barışçıl bir şekilde namaz kılıyorlar… Belki daha fazla Hristiyan ve Yahudi barışçıl dualar için toplanmalı. IŞİD, ANTİFA, Klu Klax Klan ve BLM gibi değil.”

“Hristiyanlar ve Yahudiler her gün barışçıl bir şekilde ibadet ediyorlar! Ama onlar bunu barışçıl ve sessiz bir şekilde kendi evlerinde, kiliselerinde, sinagoglarında yapıyorlar!”

“Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların ortak olduğu şey ne? Aynı Tanrı! Ortak olmadığımız şey ise Şeriat Kanunları!”

“Dünyayı uyandıracak alarm zilleri çalıyor ya da dünyanın ebediyen mezarında uyuması gerekecek.”

“Hayır, bu bir İsveçistan! Hadi bakalım iyi şanslar. Avrupa halkları kuşatılıyor.”

“Yabancılar sürünerek beleş hayat için geliyorlar ve kalmaya karar veriyorlar. Sonra da teslim alıyorlar.”

“BU, İŞGAL PLANININ BİR PARÇASI OLMALI”

“Anlamadığım şey, Müslümanların neden batı kültüründen ve özgürlüklerden nefret edip sonra burada yaşamak istemeleri. Bu, ‘işgal’ planının bir parçası olmalı.”

“Lanet olsun!!”

“Aynen devam et İsveç! Açık ve sevgi dolu bir milletin mükemmel bir örneği. Bu dünyada nefrete yer yok. #Peace”

“Kendisini küçük düşüren İsveçliler, tarihin çöplüğü kendileri için sonuna kadar açık.”

“Tanrı (İsveçlilerin) yardımcıları olsun.”

“İslam’ın sesiyle tepeler canlı…”

“Ve orada özgürlükler kaybolur…”

“Lanet olası korkunç bir tablo!”

“O kadar hızlı göçmen alıyorlar ki yeterince hızlı cami inşa edemiyorlar…”

“Nötral olanların başına gelecek olan bu.”

“Çok yakında İsveçistan şeklinde anılacak.”

“Bir zamanlar kudretli olan medeniyetlerinin yabancı bir ideolojiye boyun eğmesi karşısında Odin, Thor ve diğerleri Valhalla’da ters dönmüş olmalı!”

“İsveçliler neye sahipse hepsi ellerinden alınmak isteniyor.”

“DÜZELTME: BURASI İSVEÇ’Tİ”

“Acı verici, rahatsız edici.”

“İsveç için üzgünüz.”

“Huzur içinde uyu İsveç ve huzur içinde uyu Avrupa.”

“Din değiştirmeye zorlama ya da öldürülme ile neticelenecek bir işgal bu.”

“Bütün Avrupa’da atalarımız mezarlarında ters dönmüş olmalılar!!!”

“Bu, Avrupa’nın ölümüdür.”

“İsveç’in acilen biraz domuz kanına ihtiyacı var! Ülkenizi teslim almalarına müsaade etmeyin!”

“İŞGAL EDİYORLAR”

“Tüm bunlar çok tuhaf. Neden ülkenizi harap etmek istiyorsunuz?”

“Aman Tanrım… Avrupa’yı bu çöpten kurtar.”

“Nasıl olabilir? Artık geriye döndürülemez sanırım.”

“İşgal… Huzur içinde uyu Avrupa kültürü ve değerleri… Çok üzüntü verici… AB bir utanç kaynağı.”

“Bu bir son. Güle güle İsveç.”

Vesaire vesaire… Mesajlar ve yorumlar böyle uzayıp gidiyor…

Evet, sevgili mülteci Müslüman dindaşlarımız, sadece bir kısmını seçmeden, sırasına dokunmadan, edit etmeden sansürsüz olarak buraya aldığım mesajlarda görüldüğü gibi, şayet amacınız benzer nefreti ve tepkileri çoğaltmak ise, en hoşgörülü, en demokrat, en insancıl ve en makul insanları bile İslamofobik bir paranoyaya mahkûm etmek ise, hiç çekinmeyin, yaptıklarınızı aynı şekilde yapmaya devam edin.

Allah, kendi yaşadıkları acı tecrübelerden bile ders çıkarmaktan aciz Müslümanlara akıl, fikir, basiret, firaset ve içinde yaşadıkları toplumla azıcık da olsa bir empati kurma kabiliyeti lütfetsin. Amin…

tr724.com sitesinden alınmıştır